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Клинкерный подоконник

2 Август 2017
Категория: Популярное

Клинкер применяют для отделки различных поверхностей: будь-то монтаж на выбранный фасад, выкладывание в качестве оригинальных садовых дорожек, украшение внутренних элементов конструкции. Пожалуй, один из знаменитых способов применения, что сейчас постоянно набирает обороты – это красивая отделка любых оконных проемов.

Стоит сразу отметить, что клинкерные подоконники поставляются уже как 100% готовые изделия. Процесс штампования и формовки завершается обжигом, а после чего вся глина принимает форму однотипного монолита. Уровень качества сырья гарантировано еще и тем, что добыча совершается на месторождениях, где шепетильно перемалывают и отсеивают материал, дабы исключить вмешательство второразрядных ингредиентов. Это значительно повышает прочность подоконника, нет образований полостей. А при лишней нагрузке фактически никак не скажется затем на всех эксплуатационных особенностях.

Кстати, купить подоконник в Киеве можно выгодно по указанной ссылке.

 

Самые распространенные расцветки – коричневый и красный. Но клиент может предпочесть и другие цвета, пропорционально его дизайнерской идее. Палитра красок расстилается от коричневого до тёмного, от бежевого и до слоновой кости. В четкой зависимости от необходимой температуры обжига, клинкер получает определенный цвет, а это сразу нам упрощает поиск выбора нужного тона. Увлекательным вариантом будет некая игра контрастов, в случае если у клиента, к примеру яркий фасад, то данный клинкерный подоконник чёрного колера в полной мере сыграет удачную партию.

Подоконник изготавливаеют после установки Вашего окна. Не забывая оставить особый зазор. Для отвода всех сточных вод сразу формируется правильный наклон. А он должен быть не менее 5%, каких мы можем достигнуть посредством верного распределения раствора, понемногу увеличивая толщину нанесения. Очень важно технологически верно установить подоконник. Дабы вода не попадала под покрытие, его нужно положить с отступом, приблизительно на 4 см, за сам оконный проем.
Учитываем, что клинкерные подоконники вооружены особенными дренажными приспособлениями, поэтому снижается риск их чрезмерного увлажнения. Стоит отметить, что они имеют в своем арсенале вертикальные каналы, какие помогают отводить все остаточные воды самотёком от фасада и проёма окна. А еще предупреждает разрушение всего цементного слоя и дополнительно снижает нагрузку на структуру в целом. Гидрофобность разрешает исключить образование грибка и паразитов, что додаёт очередное преимущество для клинкера.


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