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Кэжуал – повседневность и стиль

7 Апрель 2017
Категория: Популярное

Уже долгое время большинство людей ценит одежду в первую очередь комфортную. Однако, даже предпочитая удобный наряд с большим успехом можно быть стильным и актуальным. Именно стиль кэжуал сочетает в себе комфорт и моду.

Кэжуал или «casual» дословно с английского языка означает «повседневный, неформальный». Таким образом, основной чертой этого стиля являются повседневные вещи, которые есть в каждом гардеробе. К таким вещам относятся футболки, шорты, джинсы, свитера, рубашки, платья, которые можно найти по ссылке https://www.pafos.kiev.ua/catalog/povsednevnye-platja, и юбки, а также множество других вещей.

По сути, к кэжуал не подходят только официальные одежды или униформы, в остальном преобладает большая свобода действий. Кроме того, в стиле присутствует некоторая классичность, смешанная с нетрадиционными деталями, например: незаправленная рубашка с джинсами, платье с пиджаком и так далее. Но нарочитая небрежность не должна превращаться в неопрятность, нужно соблюдать меры приличия.

Отличительными критериями, можно назвать:

  • удобство;
  • хороший крой и пошив одежды;
  • отражение индивидуальности;
  • универсальность.

Направления стиля casual

Существует несколько направлений стиля casual и все они имеют свои особенности:

Sport casual – предполагает сочетание спортивных вещей с повседневными. Спортивная майка с юбкой или спортивная обувь с платьем.

Business casual – это неофициальный деловой стиль. Более элегантный и менее формальный, отлично подойдёт для официальных встреч вне офиса.

Smart casual – наиболее дорогостоящий вид стиля. Немного строгие, но повседневные вещи, создающиеся исключительно из дорогих тканей модными дизайнерами.

Street casual – обычный повседневный стиль, имеющий некую изюминку, которая позволяет выделиться из толпы: шляпа, длинный яркий свитер с юбкой, уникальная сумочка.

Однозначной цветовой гаммы нет. Это могут быть заурядные цвета, например, белый, чёрный, серый, бежевый. Или же более яркие, такие как красный, голубой, зелёный, жёлтый.

Аксессуары имеют широкий выбор. Единственное о чём не следует забывать то, что основным условием должно быть создание цельного образа благодаря сочетанию одежды и аксессуаров. Достаточно универсальным дополнением к вещам могут стать часы, платок или шарф, а также в солнечную погоду очки.

Но не стоит забывать об обуви.

Обувь должна быть удобной, без каблука или на низком толстом каблучке. Классические лодочки на шпильке являются известным элементом официального делового стиля женщины, так что для создания образа кэжуал стоит на время от них отказаться. Хотя справедливо следует отметить, что в настоящий период дизайнеры не ставят рамок для обуви, в ход идёт всё — от обуви на плоской подошве, до обуви на танкетке или устойчивом каблуке.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о доступности и универсальности вещей в стиле casual. Соблюдая главное условие, правильное сочетание всех элементов образа, любая современная женщина может выглядеть ослепительно каждый день.


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