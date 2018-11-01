Глубокая чистка лица в салоне – это гарантия свежести и здоровья вашей кожи! Если вы планируете до зрелых лет оставаться юной и привлекательной, постарайтесь регулярно проходить процедуру карбонового пилинга. Делать это можно в Центре профессиональной эпиляции ЭПИЛ СИТИ, расположенном в центре Москвы в пределах Садового кольца. Никакие домашние средства и манипуляции не могут сравниться с получаемым в результате эффектом! Впрочем, лучше один раз испытать это на себе, чтобы потом стать постоянным клиентом салона.

Карбоновый пилинг: особенности

Процедура по праву позиционируется консервативным аналогом хирургического вмешательства безо всякого риска для здоровья. Она омолаживает лицо, делает кожу гладкой, нежной, сияющей, избавляет от угревой сыпи, пигментации и прочих дефектов. Что же она собой представляет?



Для ее проведения используется лазерный луч и специально разработанный гель на основе диоксида углерода. Его наночастички выступают беспощадными чистильщиками клеток кожи, притягивая к себе пыль, жир, отмершие остатки дермы, чтобы затем безболезненно вывести их наружу. В то же самое время луч выполняет свои функции, стимулируя выработку коллагена, выравнивая рельеф, обеззараживая обрабатываемые участки. Мероприятие протекает безболезненно, поэтому не доставляет никакого дискомфорта и занимает от 45 минут до 1,5 часа времени, в зависимости от выбранной области тела.



На выбор клиента предлагается несколько типов карбонового пилинга – поверхностный, средний и глубокий. Какой предпочтителен именно для вас рекомендует косметолог. Показан он при наличии на коже пигментных пятен разного размера и интенсивности, мелких дефектов, сеточки морщин. Самым благотворным образом процедура воздействует на кожу при слишком активной работе сальных желез, для которой характерно появление жирного блеска и пленки. Нездоровый цвет лица, высыпания, раздражения, оплывание контура – все это отлично поддается корректировке благодаря пилингу.



Как и у любой другой медицинской процедуры, у этой тоже имеются противопоказания, поэтому предварительный осмотр и консультация специалиста необходимы! Обратиться за помощью вы можете в Центр косметологии по адресу : г. Москва, метро Комсомольская, Красные ворота, Орликов переулок, дом 6. Подобные салоны расположены также у станций метро Смоленская, Савеловская, Китай-город. Предварительная запись обязательна, поэтому зайдите заранее на сайт, чтобы узнать контактные телефоны и адрес электронной почты!