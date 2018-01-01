Какой ортопедический матрас лучше

Подбирая для себя матрас, следует учитывать такие параметры как размер кровати, свой собственный вес, а также, сколько дней в году вы будете его использовать. Срок службы такого матраса в среднем составляет около десяти лет, но в случае, когда такой матрас приобретается для дачи или же для гостевой, то в таком случае срок службы намного увеличивается. Покупая матрас, нужно обратить свое внимание на следующее:

— цена

— максимальная нагрузка

— размер

— степень жесткости

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Характеристика ортопедического матраса

Размер приобретаемого матраса всецело отвечать спальному месту. В случае, когда уже установлена кровать, с нее тогда следует снять мерки и делать покупку именно по этим меркам. Далеко не все матрасы несут в себе одинаковую пользу, и выбирая его учитывайте в обязательном порядке вес и размер спящего человека. Для крупного человека предназначается жесткий матрас, а вот для худого человека сон на данном матрасе станет настоящим адом.

Пружинный матрас будет значительно дешевле беспружинного и ценовая политика будет варьироваться от вида пружины, от ее формы, размера и ее расположения. Пружинный матрас гораздо лучше поддерживает позвоночник, и его рекомендуют детям в период активного роста. В беспружинных матрасах в качестве наполнителя применяют латекс, кокосовое волокно, пенополиуретан. Такой матрас не будет скрипеть, его отличает мягкость и комфорт. Данный вид матрасов подойдет для тех, кто не имеет никаких проблем с позвоночником.

Самостоятельный подход при подборе матраса

Каждый человек сам для себя определяет степень своего комфорта. Можно купить разные матрасы по цене, по рестижу, например, матрасы Вегас. Но вместе с тем подбирая ортопедический матрас, следует следовать определенным критериям, что сделает ваш сон более полезным и комфортабельным. Если имеют место травмы, хронические болезни, то в таком случае матрас подбирают, прислушиваясь внимательно к рекомендациям квалифицированного врача. Детям до десяти лет полагается спать на беспружинных матрасах. Он должен прекрасно проветриваться, а также впитывать влагу, быть достаточно прочным, так как на этом место можно вместе со своими друзьями хорошо попрыгать.

Людям зрелого возраста не стоит ложиться спать на жесткий матрас, поскольку это принесет на позвоночник и на суставы дополнительную нагрузку. Если беспокоит боль в пояснице, то в таком случае необходимо подобрать мягкий матрас, который будет прекрасно служить поддержкой поясничному отделу. Если имеют место болезни шейного отдела позвоночника, то в таком случае полагается ложиться спать на матрасе средней жесткости или на жестком. Достаточно часто ортопедами рекомендуется спать только на жестком матрасе. Между тем, если вы здоровы и у вас нет с позвоночником никаких проблем, то к вам данные рекомендации не имеют никакого отношения. Купить ортопедический матрас можно на сайте veneto.ua.

Ортопедический матрас, грамотно подобранный, подарит вам во время сна чувство легкости и комфорта, и на целый день придаст бодрости. Терапевтический результат, который достигается благодаря регулярному использованию матраса, поможет вам избавиться от уже имеющихся проблем и уберечь столь драгоценное здоровье. Удачной покупки, здорового сна и приятного отдыха.

По материалам сайта veneto.ua.