Какой он – правильный поводок для собаки?

Чтобы отправится на прогулку со своим домашним любимцем, обязательно понадобится купить поводок для собаки. Но как же не ошибиться с выбором, если в зоомагазинах так много разных вариантов? Не волнуйтесь: сегодня мы поговорим именно об этом.

Для начала – о существующих видах поводков:

Рулетка – изделие, которое устроено таким образом, что в нужный момент может как бы подтянуть питомца к хозяину. Это – отличный вариант для городских условий. Поводок-рулетка подойдет для щенков и собачек мелких пород – он будет для них просто идеальным вариантом. Но для крупных пород рулетка не походит: она просто не выдержит собаку внушительных габаритов, порвется в скором времени.

Водилка – коротенький вариант, который подойдет для выгула собаки в людном месте. Не позволяет питомцу уйти далеко. Такое изделие не подойдет для длительных прогулок, и используется для походов к ветеринару или в общественные места.

Цепочка – красивый с эстетической точки зрения, но не очень практичный. Подходит для недолгих прогулок, фотосессий. Но для каждодневной эксплуатации – ни в коем случае.

Брезентовый поводок для выгула и дрессировки. Такой вариант подходит для регулярной эксплуатации и обязательно есть в арсенале каждого опытного собаковода. Если же собаку нужно держать очень близко к себе, такой вариант не подойдет.

Также существует поводок-сворка. Он подходит для одновременного выгула сразу нескольких собак, и будет удобным для хозяев, которые имеют больше одного питомца. Не смотря на свою функциональность, вариант стоит достаточно недорого.

Остальные нюансы выбора

Осматривая поводок перед покупкой, убедитесь, что он выполнен из прочного материала, и не порвется в первые же дни эксплуатации. Все элементы должны быть надежными, хорошо закрепленными, удобными для питомца. Также немаловажно, чтобы вам было удобно держать поводок в руке. Внешний вид и дизайн – не самые главные параметры, поэтому с ними можете экспериментировать по собственному желанию.

И напоследок – о том, где можно купить хороший поводок. Если у вас нет времени на походы по магазинам, можете заказать нужный вариант в Интернете. Например, на сайте зоомагазина «Зоодом Бегемот». У них представлен широкий ассортимент изделий для ухода за питомцами. Среди прочего – поводки, ошейники, корма, клетки и многое другое. Вся продукция прошла строгую проверку и соответствует стандартам качества. А если вам нужна консультация – она является бесплатной. Желаем удачного выбора!