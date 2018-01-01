Какой нож взять в поход?

Нож “Крот”- лучший выбор для путешественника и рыболова

В прошлом веке люди в походе обходились обыкновенным кухонным ножом. В то время с помощью сравнительно недорогих складных ножей можно было открыть только консервную банку и то не всегда удачно.Сегодня же туристы, рыбаки и охотники предпочитают использовать специальный ножи типа “Крот” – это надежность и долговечность. В любом походе обязательным атрибутом является складной нож, которым можно резать, чистить, скоблить, открывать, отпиливать и так далее. Специальная фирма по производству ножей объединила все эти предметы в одной вещи. Их продукция известна по всему миру и отличается хорошим качеством. Многие люди используют складные ножи не просто в качестве симпатичного брелка, а в качестве помощника, который выручит в трудных жизненных ситуациях. Более подробно о том, как выбрать нож, можно смотреть на сайте по указанной ссылке. На сайте Kknife.ru Вы найдете огромный выбор по весьма адекватным ценам.

Как выбрать нож

Для того чтобы выбрать нож для похода нужно предусмотреть все ситуации, в которых он может понадобиться:

– приготовить бутерброд

– отрезать леску,

– вытащить занозу,

– открыть консервы,

– закрутить болт

Учитывая многообразие жизненных потребностей, правильным выбором будет надежный, универсальный и многофункциональный нож. Популярные ножи “Крот”отвечают всем предъявленным требованиям, сочетая в себе практичность, качество, долговечность и надежность. Он предназначен для каждодневного ношения и является универсальной моделью на все случаи жизни. А еще данный нож предназначен для скрытого ношения и имеет яркий и неповторимый дизайн. Он может стать отличным подарком любителю рыбалки и путешествий, да и вообще любому современному человеку, который ценит уникальные вещи.

В изготовлении лезвий ножей этого типа используется нержавеющая сталь многокомпонентного сплава. Прочность таких ножей составляет 56 RC. Полный состав сплава в разных моделях может отличаться. Выявлено только, что он состоит из хрома, марганца, молибдена и углерода. Гибкие и прочные клинки имеют долгий срок эксплуатации, качество не уменьшается от сырости и влаги, обладают высокой степенью устойчивостью к коррозии.