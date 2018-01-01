Какой букет выбрать на свадьбу?

Один из главных праздников в жизни – свадебное торжество – невозможно представить без украшения его цветами. Выбирая свой образ для этого дня, новобрачные задумываются о том, какими будут платье или фата, а также на каком букете невесты остановить внимание. Гармонично дополнять атмосферу бракосочетания будут композиции для подружек и гостей церемонии. Всевозможные свадебные букеты в Одессе можно выбрать в интернет-магазине цветочной мастерской Klever, специалисты которой быстро и качественно выполнят любые пожелания заказчика.

Нежная романтика: классика и креатив свадебных традиций

Главная героиня сказочного действа под названием свадьба – невеста. Поэтому ее букет необходимо подбирать с особым вниманием и тщательностью. Опытные флористы помогут выбрать его с учетом всех значимых тонкостей и правил. Так, рыжеволосые леди будут бесподобны с желтыми или оранжевыми цветами в руках. Стройные высокие блондинки поразят окружающих образом с букетом из цветков на длинных стеблях, которые венчают крупные бутоны светлых оттенков.

Своенравные брюнетки могут позволить себе выбрать цветочное ассорти в любой цветовой гамме. Хрупкость, нежность миниатюрных девушек подчеркнут небольшие аккуратные композициями. Также при создании букета будут приняты во внимание:

общий стиль мероприятия (романтический, модерн, классика);

выбранная цветовая гамма церемонии;

комплекция, рост невесты;

цветотип внешности;

фасон платья, форма прически, наличие других свадебных аксессуаров.

Композиции из растений различных сортов или монобукеты могут быть декорированы проволокой разных форм и оттенков, лентами из атласа, шелка, бусинами, перьями, разноцветным бисером. Свадебная арка, бутоньерки жениха, свидетелей, букетики для подружек невесты, остальных гостей, благоухающий цветами банкетный зал, утопающие в них свадебные кортежи помогут создать возвышенную и незабываемую атмосферу праздника.

Торжество для новобрачных от Klever

В онлайн-магазине цветочной мастерской новобрачным удастся заказать достойное оформление своего праздника. Здесь представлен большой выбор готовых композиций, а также растений, из которых флористы составят любой букет на заказ. Всегда свежие розы, орхидеи, тюльпаны, ирисы, фрезии, хризантемы станут прекрасным декором для торжественного события. Заказ можно сделать онлайн или по телефону.