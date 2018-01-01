Каким образом специалисты выполняют химчистку ковров ручной работы

Ковровые покрытия ручной работы способны придать любому помещению уют и создать в нем собственный микроклимат. Однако и химчистка таких изделий должна осуществляться по особой технологии, которую специалисты подбирают в индивидуальном порядке, в зависимости от того материала, из которого изготовлен ковёр.

В идеале для того, чтобы выполнить качественную профессиональную чистку, изделия требуется вывезти в клининговую компанию. Такую услугу предлагают многие организации, которые после возвращают ковровое покрытие владельцу. Профессиональная химчистка ковров ручной работы производится на современном оборудовании под контролем оператора в полуавтоматическом режиме с соблюдением всех требований ГОСТ и методических рекомендаций. От выбранной технологии зависят расценки на такую услугу, также на стоимость оказывают влияние размеры и особенности самого изделия.

Основные тонкости химчистки ковров ручной работы

Особого подхода требуют изделия из такого сырья, как шелк и шерсть. Относясь к числу деликатных покрытий, они не переносят воздействия влаги, так как после этого на поверхности могут появиться разводы, а цвета нередко блекнут, что разрушает структуру покрытия. Химчистка ковров, созданных руками человека из натуральных материалов, в идеале должна осуществляться специалистами, которые используют для этой цели органические безводные растворители. Для очищения используется специальное оборудование и подобранное по определенным параметрам чистящее средство, способное проникнуть глубоко в волокна и взаимодействовать с загрязнениями, расщепляя их на молекулярном уровне и выводя на поверхность. Таким образом устраняются загрязнения любой сложности, а ковер полностью обеззараживается и становится свежим и чистым, именно поэтому такая услуга как химчистка ковров с вывозом, набирает популярность.

Даже после прохождения всех необходимых процедур ковровое покрытие подвергается контролю качества и если обнаруживаются какие-либо недоработки, то изделие просто возвращается на повторную химчистку для того, чтобы клининговая компания могла быть уверена в качестве оказываемых ею услуг.

Химчистка ковров ручной работы требует наличия у сотрудников организации специализированных знаний и большого опыта обращения с изделиями подобного типа, изготовленными из различных материалов. Дополнительная услуга доставки ковра на дом заказчику делает процесс химчистки ещё более удобным и востребованных среди тех, кто привык жить в чистоте.