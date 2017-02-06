Какие сумки сейчас в моде

Ответить на вопрос о самой модной сумке современности однозначно нельзя. И это хорошо, ведь у каждой модницы свой стиль и предпочтения. Все же о некоторых модных тенденциях узнать будет интересно. Какие сумки по мнению дизайнеров сейчас в моде?

Тоут, мессенджер, хобо

Звездами многих коллекций стали практичные вместительные сумки, удобные для ежедневного использования. Такие модели на все случаи жизни предлагает интернет-магазин сумок в Украине, модные девушки с активной жизненной позицией обязательно оценят подобные аксессуары. Выглядят они элегантно и вмещают все необходимые повседневные вещи, поэтому придают ощущение комфорта.

Сумки хобо со всеми своими вариациями оказались на пике популярности. Это мягкая полукруглая модель со слегка вытянутой формой. Имеет одну ручку, которая позволяет носить сумочку на плече. Вещь достаточно универсальна, идеально дополнит любой повседневный образ. Не менее востребованы вместительные сумки тоут и удобные мессенджеры, простые лаконичные фасоны которых останутся в моде надолго.

Что касается цветовой гаммы, в моде яркие и эффектные расцветки. Глубокие, сочные цвета кораллово-красные, зелено-синие, насыщенный серый, оттенки коричневого – актуальны для зимы. На весенне-летний период дизайнеры рекомендуют обратить внимание на карамельные, цветочные оттенки в сочетании с пастельной палитрой.

Эпатаж и ретро

Модницы рассматривают сумки не только как практичную вещь, но и как украшение. Именно такие модели сейчас пользуются невероятной популярностью, миниатюрные сумочки разных фасонов – настоящие хиты современности. В первую очередь – это клатчи. Их сейчас носят и на вечерние мероприятия, и в дневное время. Интересным решением является маленькая сумочка с короткой ручкой. Новинкой от модельеров стали сумки-чемоданчики, полностью вторящие настоящий чемодан.

Ридикюли снова вернулись в моду, если вам от бабушки достался такой экземпляр, можете смело выходить с ним в люди. А дизайнеры на мировых подиумах представили эксклюзивные модели в стиле ретро приглушенных тонов и неожиданно-ярких оттенков, из материалов была использована нарочито дорогая кожа. Популярными стали разноцветные изделия из кожи рептилий или с таким же тиснением.

Настоящей моднице всегда хочется обзавестись сумочкой «для души». Это вариант не на каждый день, к базовому гардеробу из нейтральных сумок он не относится. Имеется ввиду необычные дизайнерские сумки в виде игрушки, фрукта, телефона, флакона духов или книжки. С такой моделью будет уместно сходить на неформальное мероприятие, на встречу с друзьями, а может и на свидание.