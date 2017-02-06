v>
Главная » Популярное » Какие сумки сейчас в моде

Какие сумки сейчас в моде

6 Февраль 2017
Категория: Популярное

Ответить на вопрос о самой модной сумке современности однозначно нельзя. И это хорошо, ведь у каждой модницы свой стиль и предпочтения. Все же о некоторых модных тенденциях узнать будет интересно. Какие сумки по мнению дизайнеров сейчас в моде?

 

Тоут, мессенджер, хобо

Звездами многих коллекций стали практичные вместительные сумки, удобные для ежедневного использования. Такие модели на все случаи жизни предлагает интернет-магазин сумок в Украине, модные девушки с активной жизненной позицией обязательно оценят подобные аксессуары. Выглядят они элегантно и вмещают все необходимые повседневные вещи, поэтому придают ощущение комфорта.

 

Сумки хобо со всеми своими вариациями оказались на пике популярности. Это мягкая полукруглая модель со слегка вытянутой формой. Имеет одну ручку, которая позволяет носить сумочку на плече. Вещь достаточно универсальна, идеально дополнит любой повседневный образ. Не менее востребованы вместительные сумки тоут и удобные мессенджеры, простые лаконичные фасоны которых останутся в моде надолго.

 

Что касается цветовой гаммы, в моде яркие и эффектные расцветки. Глубокие, сочные цвета кораллово-красные, зелено-синие, насыщенный серый, оттенки коричневого – актуальны для зимы. На весенне-летний период дизайнеры рекомендуют обратить внимание на карамельные, цветочные оттенки в сочетании с пастельной палитрой.

 

Эпатаж и ретро

Модницы рассматривают сумки не только как практичную вещь, но и как украшение. Именно такие модели сейчас пользуются невероятной популярностью, миниатюрные сумочки разных фасонов – настоящие хиты современности. В первую очередь – это клатчи. Их сейчас носят и на вечерние мероприятия, и в дневное время. Интересным решением является маленькая сумочка с короткой ручкой. Новинкой от модельеров стали сумки-чемоданчики, полностью вторящие настоящий чемодан.

 

Ридикюли снова вернулись в моду, если вам от бабушки достался такой экземпляр, можете смело выходить с ним в люди. А дизайнеры на мировых подиумах представили эксклюзивные модели в стиле ретро приглушенных тонов и неожиданно-ярких оттенков, из материалов была использована нарочито дорогая кожа. Популярными стали разноцветные изделия из кожи рептилий или с таким же тиснением.

 

Настоящей моднице всегда хочется обзавестись сумочкой «для души». Это вариант не на каждый день, к базовому гардеробу из нейтральных сумок он не относится. Имеется ввиду необычные дизайнерские сумки в виде игрушки, фрукта, телефона, флакона духов или книжки. С такой моделью будет уместно сходить на неформальное мероприятие, на встречу с друзьями, а может и на свидание.

 


Хотите оставить комментарий к статье Какие сумки сейчас в моде?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Всегда модный кашемир
  • Какие сумки сейчас в моде
  • Серебряные украшения, ювелирные изделия от производителя Prykrasy.com
  • «Крестовый поход» по свадебным салонам
  • Роскошные цветные шубы из песца в Киеве на меховом портале meha.kiev.ua

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Едим отдыхать в Италию Аборт – право на выбор или преступление Рязанские Майские ’14 – 4 Золотое Кольцо – 8 Достопримечательности Пхукета – 5 Перемены к лучшему Как привести ногти в порядок Дизайн современных дверей – часть вторая Зимний педикюр – немного информации



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!