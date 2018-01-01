Какие обои выбрать в детскую

Обои в детскую — делаем выбор

Зачастую мы выбираем обои для детской, руководствуясь только своим вкусом, а ведь дети проводят в комнате очень много времени и к ее отделке следует подойти с особым вниманием, учитывая при этом мнение психологов. Психологи доказали, что различные цвета по разному влияют на психику ребенка. В детской нельзя использовать обои очень ярких кричащих тонов, иначе нервная системы ребенка будет очень легко возбудима. Лучше отдать предпочтение более спокойным пастельным тонам. Это поможет ребенку чувствовать себя спокойно и создаст уютную и комфортную обстановку в комнате. Кстати обои для детской в Маэстро будут отличным выбором. В наличии огромное количество современных моделей по весьма адекватным ценам.

Светлые и слегка прохладные оттенки обоев всегда будут успокаивать наиболее подвижных, весьма эмоциональных и очень активных детей. А вот теплые, так называемые пастельные тона великолепно подойдут слегка флегматичным и весьма мечтательным детям, а самые яркие и еще сочные тона — выбор для сдержанных и пассивных детей.

Качество обоев

Что же касается качества, то обои для деткой комнаты должны быть следующими:

— экологически чистые с сертификатом соответствия

— влагостойкость — так называемые моющие обои

— светостойкость — чтобы быстро не выгорали

— паропроницаемость — возможность обоев быстро просыхать

Рисунок на обоях не должен быть слишком частым. Такой рисунок может также раздражать нервную систему Вашего малыша. Лучше подобрать обои с крупными изображениями. Возможно это будут изображения любимых героев ребенка. Можно быть уверенным, что Ваш малыш по достоинству оценит такой сюрприз. Очень пестрые обои могут вызвать стресс у ребенка и сделать его очень нервным.

Если ремонт проводится в комнате ребенка более старшего возраста, то перед его проведением, лучше поговорить с ребенком, узнать его мнение и пожелания. Тогда ребенок будет с удовольствием находится в своей комнате, делать там уроки и играть с друзьями.

По материалам сайта oboi.com.ua.