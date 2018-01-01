Как выбрать женскую тунику и футболку

Когда-то много десятилетий назад футболка была предметом одежды исключительно для занятий спортом. Даже ее название говорит об этом. Но сегодня все изменилось, огромное многообразие туник позволяет носить их со спортивными брюками или шортами, с джинсами, легкими летними брюками и юбками и даже с деловым костюмом, если правильно подобрать. Кстати, если Вы ищите туники больших размеров интернет магазин, то найти его можно по указанной ссылке.

Какие могут быть туники

Туники могут быть облегающими или свободного покроя, хлопковые, синтетические, вискозные. Они изготавливаются из трикотажного полотна, и именно его качество играет решающую роль в качестве самой футболки.

Нередко случается, что при покупке туника в порядке, а вот после первой стирки швы перекручиваются, вещь растягивается, меняет свою форму и даже цвет. Особенно часто это происходит с туниками из 100%-ного хлопка.

Какие туники лучше носятся

Лучше носятся вещи из плотного хлопкового полотна либо из смешанного трикотажа (хлопок с добавкой синтетики или вискозы). Вещь из хлопка с эластичным волокном спандексом будет плотно облегать фигуру и хорошо держать форму.

Вискозные вещи как правило хороши в носке, они не теряют форму и цвет, именно из вискозы производятся как правило туники в романтическом стиле, украшенные стразами, вышивками, драпировками. Выбрать и купить модную тунику можно по ссылке: http://riches.com.ua/ru/catalog/tuniki/.

Советы по выбору женской футболки

В гардеробе каждого человека обязательно найдется любимая футболка. Белые или черные, желтые, голубые, красные с принтами и без, длинные и короткие, спортивные и нарядные. Одежда, которую и рекламировать особо нет необходимости, потому что удобство в носке и в уходе уже опробовано временем.

Мягкие, приятные на ощупь, удобные в любое время года, наши любимые футболки выручают практически всегда: нужно ли сбегать в аптеку или просто прокатиться на велосипеде.

Такие разные, любимые футболки

А предоставляется огромное разнообразие цветов, покроя, фактуры ткани, с различными принтами, аппликацией, вышивкой, с разнообразной фурнитурой, обтягивающие и свободные – поистине на любой вкус.

Скажу маленький нюанс, когда чувствуете упадок сил, носите вещи красного цвета, это может быть и футболка. Голубой – успокаивающий, в желтом улыбка чаще появляется на лице, бежевый цвет- цвет равновесия, белый – цвет свежести и лета, черный – удобен, динамичные цвета – оранжевый и светло-зеленый.

Полюбившиеся вещи, в которых удобно, хранят нашу энергетику комфорта, распространяя ее вокруг, такие вещи помогают в жизни.