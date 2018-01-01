Как выбрать женскую дубленку по типу фигуры

Советы по выбору женской дубленки

Если вы выбираете модные дубленки на 2016 год, то обращайте внимание на функциональность, нежели на стилистические решения наступающего сезона. Так, выбранная дубленка должна быть практичной, максимально теплой и желательно, выполнена в традиционном классическом стиле. Ведь только так приобретенная дубленка на протяжении нескольких сезонов будет актуальна, вне зависимости от изменчивых веяний моды. И в наступающем сезоне, ведущие дизайнеры сделали акцент на цветовую гамму и классические силуэты. Кстати, можно найти дубленки в каталоге NashStyle, которые доступны к покупке уже сейчас.

На что обратить внимание

Словом, чтобы дубленка радовала вас, определитесь с базовыми пожеланиями – ведь важен материал, длина, силуэт, а также цветовое решение и не забудьте учесть основные модные тенденции. Так, если в качестве повседневной одежды вы используете джинсы и брюки, то выбирайте модель дубленки, длина которой доходит до середины вашего бедра. И в то же время, если вы заядлая автомобилистка, то отдавайте предпочтение несколько укороченным моделям дубленки. А вот для вечера, лучшего варианта, чем дубленка – болеро – не найти. В случае если вам по душе носить платья и юбки, то выбирайте дубленкой, длина которой доходит до колена или даже чуть ниже. При выборе женской дубленки нужно учитывать:

1. Качество шкурки

2. Из какого меха выполнено изделие

3. Покрой

4. Качественная вещь не может стоить дешево!

И что наиболее важно, при выборе той или иной модели дубленки учитывайте свой возраст. Так, для молодых девушек подойдут дубленки, которые напоминают куртку-косуху или в стиле «милитары» — ведь именно они наиболее актуальны в наступающем сезоне. Отличный выбор дубленок представлен в интернет магазине https://nashstyle.com.ua. Там можно найти огромный выбор товара по весьма адекватным ценам.

Касательно материала нужно сказать, что это может быть искусственная замша или искусственный мех. Без сомнений, их стоимость порадует вас, однако функциональность таких изделий оставляет желать лучшего. Но если вы желаете, чтобы дубленка согревала вас в холодную зиму, то выбирайте дубленки, выполненные из длинноворсного меха тосканской овцы.

И напоследок следует сказать о цветовой гамме. В наступающем сезоне актуальны черные, белые, коричневые и различные пастельные тона.

По материалам сайта nashstyle.com.ua.