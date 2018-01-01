Как выбрать женское белье

Старинное правило утверждает, что истинные аристократки носят простую одежду и хорошее женское белье. Такой интимный предмет дамского гардероба, как трусики, был позаимствован у мужчин относительно недавно, в начале прошлого века, и за это время превратился в предмет и первой необходимости, и особого внимания каждой женщины. Большое разнообразие моделей и эффектная отделка, наряду с небольшой ценой, делают покупку новых трусиков достаточно частым событием. Но нередко бывает так, что обновка не оправдывает ожиданий и укладывается на самую дальнюю полку. На что нужно обратить внимание, разглядывая в магазине понравившуюся модель трусиков?

Очаровательная практичность

Времена, когда школьницы сражались до последнего за право ходить в коротких трусиках в любую погоду, ушли в прошлое. На бельевой полке модницы находится место всем моделям белья, представленным в модных коллекциях. Длинные панталоны, еще недавно считавшиеся приметой старомодных бабушек, стали востребованным корректирующим бельем, а их бесшовные модели – идеальным дополнением под облегающую одежду. Большим спросом для особых случаев пользуются также игривые панталончики в ретро-стиле. Более короткие шорты или боксеры нередко ассоциируются со спортзалом, хотя многие бренды предлагают весьма сексуальные модели шортиков с кружевными вставками, вырезами, и даже пажиками для чулок. Очень актуально и пикантно выглядят просторные атласные или шелковые шорты с высокой талией в винтажном стиле. Такие модели трусиков хорошо подходят всем женщинам, они придают им подтянутый вид, а корректирующие шорты с эластичными вставками визуально уменьшают объем фигуры.

Слипы, без сомнения, являются наиболее распространенным видом трусиков, которые носят женщины всех возрастов — от ясельного до глубоко пенсионного. Классические слипы имеют высоту до талии и закрывают ягодицы, такие трусики надевают на соревнования спортивные танцовщицы и фигуристки. Наиболее распространены комфортные слипы высотой до линии бедра. Слипы-актив, с высокой талией и большим вырезом на бедрах, надевают под платье с высоким разрезом сбоку. В последнее время, в связи с модой на прозрачную одежду, получили распространение слипы-кюлоты. У них низкая талия и широкие боковины, что придает бедрам соблазнительную округлость. Наиболее открытой моделью слипов является танга или тонги– два треугольника с полоской на бедрах, которые для пышных красавиц являются хорошей альтернативой стрингам.

Откровенный минимализм

Минималистские стринги относят к наиболее сексуальным моделям трусиков. Различают G-стринги (с небольшим треугольником ткани сзади), V-стринги (с треугольником из эластичной тесьмы), T-стринги с тонкой полоской. Наиболее открытыми являются С-стринги – силиконовый каркас без полосок по бокам. Медики не рекомендуют носить стринги постоянно, некоторые женщины их просто не любят, но именно эта модель является фаворитом молодежной моды в настоящее время. Кстати, если Вы ищите красивое эротическое белье, то найти его можно по указанной ссылке.

Соблазн не в ущерб комфорту

Основным условием комфортного ощущения от трусиков является не столько их модель, сколько точный размер, который определяется объемом бедер. Трусики ведущих производителей белья гарантируют точную посадку, отсутствие некрасивых следов от сдавливания, гигиеничность и долговечность. Повседневные трусики должны быть выполненными из натуральных материалов (хлопок, шелк) с небольшой добавкой волокон, обеспечивающих эластичность и прилегание, а для соблазнительных моделей обязательной является подкладка из гигроскопического гипоаллергенного материала. Разумеется, нужно следить, чтобы контуры швов и отделки не выделялись под одеждой, а верхняя линия не появлялась над джинсами. Следует отметить, что самые модные модели трусиков — ретро-панталончики, кюлоты, слипы и шорты с завышенной талией — очень комфортны и придают дополнительную стройность фигуре. Другой актуальной тенденцией, практичность которой оценят многие, является смешение не только цветов, но и стилей одежды и белья. Трусики не обязательно должны соответствовать бюстгальтеру – они могут контрастировать с ним или наоборот, креативно дополнять.

Комфортные и гигиеничные трусики способствуют хорошему самочувствию, а их модный и сексуальный вид придает женщине чувство раскрепощенности и уверенности в себе. И чем больше в гардеробе этих нужных и красивых предметов туалета — тем лучше!