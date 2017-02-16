Как выбрать унитаз для дома

Туалет – это место, которое ежедневно по несколько раз используется каждым членом семьи, и когда в этом помещении происходит ремонт, основное внимание уделяется выбору унитаза. Он покупается на несколько лет, поэтому очень важно выбрать такой вариант, который будет удобно использовать, мыть, и который прослужит долгие годы, не вызывая нареканий.

В магазинах сантехники можно встретить огромное количество разнообразных моделей. Они могут отличаться по цвету, форме и стоимости. По каким же критериям выбирают унитаз

Материал

Унитазы производят из фаянса, фарфора, натурального камня. Совсем уж эксклюзивные модели могут быть изготовлены из пластика или стекла. Фаянс – наиболее часто встречающийся вариант.

Размер

Самыми компактными считаются угловые унитазы и унитазы с инсталляцией. Но чаще встречаются все-таки традиционные напольные конструкции. Смывные бачки могут крепиться прямо к унитазу, размещаться высоко над ним или (как в варианте с инсталляцией) прятаться в нишу в стене.

Высота унитазов тоже бывает разной. Современные производители предлагают модели высотой от 40 до 60 см. Чтобы выбрать самый удобный размер, нужно «померить» унитаз. Да-да, именно так. Только сев на будущий элемент вашего туалета, можно понять, комфортно ли на нем находиться. Для семьи с большим количеством людей унитаз выбирают по росту самого маленького. Дети дошкольного возраста при этом не учитываются.

Форма чаши

Это очень важно, так как правильно выбранная модель позволит избежать брызг при непосредственном пользовании прибором. По этому параметру унитазы делятся на три вида:

с козырьковой чашей;

с тарельчатой чашей;

с воронкообразной чашей.

Наиболее оптимальной будет именно козырьковая чаша, наименее – воронкообразная.

Способ смыва

Здесь тоже можно выделить три типа:

горизонтальный;

косой;

вертикальный.

Если туалетная комната небольшая, то лучше выбирать вертикальный способ выпуска, так как другие два варианта требуют значительно большей площади для установки.

Производитель

Производителей унитазов достаточно много. Лучше использовать проверенные фирмы, отзывы о которых можно в большом количестве найти в интернете. Качественными считаются унитазы, произведенные в Финляндии, Польше или Чехии. Россия в этом ряду тоже занимает почетное место.

Цена

После того как вы проанализировали вышеперечисленные параметры и отсеяли неподходящие варианты, останется выбрать унитаз, оптимальный по стоимости. Помните, что вы покупаете его на длительный срок, поэтому лучше не экономить, а выбрать действительно качественный продукт, который можно будет использовать без проблем в течение нескольких ближайших лет.