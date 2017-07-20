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Как выбрать уголь для кальяна

20 Июль 2017
Категория: Популярное

При курении абсолютно любого кальяна, правильный подбор угля играет всегда не менее ключевую роль, чем подбор табака для своего кальяна. Сразу скажем, что уголь для выбранного кальяна точно не должен хранить в себе любых вредных химических добавок, ну а при его быстром разжигании, данный уголь, на это стоит сразу обратить свое внимание, не должен источать ни запаха какого-либо, ни дыма, а он обязан поддерживать необходимую температуру для правильного испарения табачной смеси. Кокосовый уголь – самый лучший выбор для курения любого кальяна.

Нынче имеется довольно много углей хорошего качества, но все же лучшим вариантом будет использовать кокосовый уголь, какой изготавливается из прочной скорлупы кокосового ореха. Он намного будет экологичнее древесного, так как для его производства вовсе не требуется вырубать деревья, владеет большей временем и температурой горения. А еще он не содержит вредной серы, всевозможных химических добавок, а также не обладает каким-либо запахом. Качественный уголь для кальяна можно найти по ссылке: https://sunopt.com.ua/kaljany/ugol-dlja-kaljana/

Древесный уголь производят из древесины из какой первоначальным образом выжигают все ненужные газы, удаляют смолы кислоты какие заключает в себя древесина. Вследствии такого процесса оказывается безупречный древесный уголь что применяют в мангалах, используют в кальянах.

Далее необходимо отметить, что Хранить уголь нужно исключительно в сухом и чистом месте, в случае если уголь будет у Вас не достаточно сухим, то в процессе курения кальяна, просто не будет хватать общей температуры раскаленного угля и удовольствия Вы точно не получите.


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