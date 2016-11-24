Как выбрать удобную кровать

Издавна кровать занимала центральное место в жизни человека. Именно ей выделялся самый удобный уголок в доме, а для украшения использовались дорогие ткани и шкуры животных, самодельные покрывала любовно вышивались шелками, золотом и драгоценными камнями. И это не случайно – от качества ночного сна зависит наше с вами безмятежное существование.

Говоря о кровати, мы имеем в виду не только сон. Это отдых, релаксация, общение с друзьями и близкими, прослушивание музыки, чтение книг, интернет, в конце концов! Купить правильную кровать не составляет особого труда: невообразимо огромный выбор предоставляют нам магазины как отдельно кроватей, так и спальных гарнитуров в любом цвете, стиле и материале. Однако вы должны понимать, что для спального места важны любые нюансы – сама конструкция, основание, спинка, общие размеры. Кстати, купить кровать можно по указанной ссылке.

Немного истории

Прототипом современной кровати можно считать скамью, вытесанную из камня и выложенную звериными шкурами; рамы на ножках, обтянутые ремнями; деревянный каркас, заплетенный соломенными жгутами. Конструкция кроватей разных народов отличалась в первую очередь благодаря обычаям и климату.

Например, в средневековой Европе средний класс (зажиточные люди) спали в своеобразных шкафах. В большом ящике прорезалось малюсенькое окошко для лица, человек забирался внутрь, закрывал за собой дверцу и укладывался на ложе. Таким образом, экономилось тепло собственного тела, ведь отопить зимой большие каменные дома и замки было непосильной задачей.

А японцы по сей день предпочитают любым кроватям пол, застеленный лишь циновкой, подкладывая под голову деревянный валик. Жители тропических стран не особо утруждали себя вопросом спален и постельного белья – гамак из подручных средств вешался на облюбованное дерево.

Однако большинство людей на Земле спят в обычных кроватях, состоящих из каркаса и основы, на которую кладется матрас. Неправильно полагать, что только от хорошего, ортопедический правильного матраса зависит наш качественный сон и здоровье. Лишь в паре с основанием, которое крепится на каркас, матрас принесет пользу.

Основание может быть как из пружин, так и из деревянного массива, ДСП, металла. На эту раму сверху крепятся рейки из березы, бука либо пластмассы (латы). Чем шире лат, тем лучше. Обычно эта цифра колеблется в пределах 38 – 73 мм. Для одноместной кровати количество лат должно быть 15, для двухместной – в 2 раза больше. Расстояние между пластинами-латами не должно превышать ширину самой рейки, иначе матрас продавится, а это в первую очередь плохо для вашего позвоночника. Ну и срок службы матраса уменьшится.

Стандартные латы рассчитаны на вес человека до 150 кг. Качественные кровати оборудованы двойными рейками в самой эксплуатируемой части основания – в центре, и скользящими замками-курсорами, регулирующими жесткость основания.

Современные основания должны быть легко трансформируемы – таковы жесткие требования комфорта. Это может быть электропривод или ручная регулировка. То есть вы при необходимости меняете не только жесткость основы, но и угол соотношения между собой трех основных секций кровати – головной, центральной и ножной. А для двуспальной кровати этот механизм работает автономно для каждой стороны.

Чем визуально отличаются кровати, если не вдаваться в подробности ее конструкционного нутра? Правильно, изголовьем! Именно оно бросается в глаза, оно выделяет или маскирует спальное ложе, изголовье диктует стиль вашей спальни. Вариантов их множество, поэтому рассмотрим лишь основные.

Классические – деревянные, сплошные изголовья, любой формы.

Резные деревянные изголовья – красивые, но не удобные из-за неровной поверхности.

Реечные – весьма эффектно смотрятся, но также неудобны при соприкосновении.

Изголовье типа комода – практично для хранения вещей, и спине удобно в случае правильного расположения замков и ручек на нем.

Кованое изголовье – для некоторых стилей интерьера просто необходимо, но ваша спина не одобрит подобный выбор.

Опора, обитая тканью или кожей – пожалуй, идеальный вариант для любителей почитать, посидеть с ноутбуком или просто помечтать. Дополнительные бонусы в виде регулировки наклона и высоты, встроенный точечный свет только приветствуются.

Размер имеет значение

Еще один немаловажный фактор при выборе и покупке кровати – ее размер. По ширине кровати делятся на односпальные, полуторные и двуспальные. Это, соответственно: 1,6 м, 1,8 м, 2 метра для двуспальных; 1 м – 1,5 м для полуторных и 0,8 м, 0,9 м, 1 м для одинарных кроватей.

Стандартная длина – от 1,9 м до 2 м, но при необходимости можно найти и 2,18 м. Но не путайте понятия величины спального места и параметры кровати. В зависимости от конструкции каркас может быть намного шире основания (например, у подиумных моделей). Выбирая кровать, учитывайте рост самого высокого человека, который будет на ней спать, плюс 15 – 20 см. А по ширине проверяйте так: сложите руки за головой, если локти не висят – размер вам подходит.

Знаете ли вы, что высота ложа рассчитана таким образом, чтобы при вставании человеческий позвоночник испытывал минимальную нагрузку на диски? Оптимальная цифра – 50 см, но она может быть увеличена до 60 см. А вот такие модные, восточные кровати с высотой в 20 см от пола хороши лишь для молодых, здоровых людей. И то – очень недолгое время. При длительной эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с позвоночником.