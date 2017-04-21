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Как выбрать торт на день рождения

21 Апрель 2017
Категория: Популярное

Праздник, особенно день рождения, всегда ассоциируется с большим количеством угощений, подарками, цветами и, естественно, тортом. Именно десерт зачастую с нетерпением ждут все гости. Как же выбрать лучшие сладости?

Сегодня найти торт не составит проблем. Прилавки супермаркетов переполнены кондитерскими изделиями разных форм, размеров, видов. Отличаются они наполнением, декором и стоимостью. Кроме того, при желании можно приобрести авторский вариант. Торты на заказ выполняют и кондитерские, и частные мастера.

Прежде всего необходимо изучить состав. Многие производители добавляют в выпечку и крем синтетические усилители вкуса, а также красители и другие вредные компоненты. Желательно выбирать те десерты, где содержится минимальное количество добавок. Найти изделие, где бы они отсутствовали полностью, вряд ли удастся. Помимо состава, следует обратить внимание на дату изготовления и срок пригодности. Торты хранятся не более нескольких суток. Чем меньше срок хранения, тем более натуральные компоненты использованы при производстве. Покупать продукцию, которая может лежать в холодильнике неделю и больше, не стоит. Это сигнализирует о наличии огромного количества стабилизаторов, консервантов и прочих вредных веществ.

Магазинный торт должен быть как можно проще. Отличным вариантом будет бисквит с творожным кремом, йогуртом, фруктами и орехами. Изделие с изобилием крема лучше не покупать.

Перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку и этикетки. Здесь должны отсутствовать повреждения, потертости, двойные этикетки. Ведь иногда в крупных супермаркетах перебивают дату производства или сроки.

Чтобы получить действительно качественный и к тому же вкусный и натуральный торт, стоит обратиться к кондитеру. Например, отличные кондитерские изделия можно заказать на сайте mtort.ru. Звонить мастеру необходимо заблаговременно. Иначе он может попросту не успеть выполнить заказ.

Основные преимущества авторских тортов – натуральность и оригинальность. Изделие может иметь любую форму, размер, дизайн, состав, цвет. При заказе клиент самостоятельно выбирает компоненты, вид крема и коржей. Иногда кондитеры соглашаются видоизменить рецепт, добавив или убрав какие-либо составляющие. Сладости, выпекаемые на заказ, как правило, состоят из свежих и натуральных ингредиентов. Красители и добавки здесь присутствуют в минимальном количестве.


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