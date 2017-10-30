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Как выбрать сковородку: советы и секреты

30 Октябрь 2017
Категория: Популярное

Иногда выбрать что-то простое для дома бывает очень сложно. Например, выбор сковороды – совсем непростое дело. Конечно, ее внешняя привлекательность очень важна. Но еще важнее ее возможности! Не секрет, что одно и то же блюдо получается на разных сковородках с разным вкусом. К тому же современные технологии сделали ассортимент столь разнообразным, что сначала в нем стоит немного разобраться. Да, современная сковорода может быть из чугуна, стали, алюминия. Но главное – это ее покрытие, которое может быть из разного материала. А кроме обычных сковород, есть и специальные, для определенных блюд.

Определиться с формой сковороды не так сложно. А вот подумать, какие сковородки на кухне могут быть полезны, стоит. Кроме обычных, круглых, которые подходят «для всего», продают и овальные – специально для рыбы.

Любителям блинов пригодится сковорода-блинница с низкими бортиками. А сковородки-гриль, имеющие характерную рифленую поверхность, тоже имеют немало поклонников. Ведь приготовленные в такой сковороде продукты приобретают особенный вкус.

Важно учитывать и особенности плиты. Это для газовой плиты подойдет любая сковорода. А вот для электроплиты не стоит приобретать штампованные сковороды из алюминия. Не подойдет она и для плиты из стеклокерамики, которая к тому же «признает» у посуды только ровное дно. А индукционная плита «предпочитает», чтобы сковорода была со стальным дном. Кстати, недорогая и качественная сковорода для индукционной плиты доступна к заказу по указанной ссылке.

 

Но проблемы, связанные с особенностями использования того или иного антипригарного покрытия, пожалуй, самая главная головная боль при выборе подходящей сковороды. Например, керамическое покрытие с тефлоном, оказывается, безопаснее для человека, чем чисто тефлоновое, которое при перегреве выделяет опасные вещества.

Таким образом, безопаснее взять товар известного производителя, потому что они используют передовые технологии и следят за качеством и безопасностью продукции. Конечно, и стоимость брендовой сковороды немаленькая.

Более бюджетный вариант – выбор сковороды в среднем диапазоне цен. Неплохо зарекомендовали себя, кстати, в нем российские производители.

Самый плохой вариант – покупка на рынке супердешевой сковороды «за копейки», качество которой весьма и весьма сомнительно. Она быстро выйдет из строя, и кто знает, какой вред успеет нанести…


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