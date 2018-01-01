Как выбрать шубу

У каждой девушки есть мечта, и практически у каждой – мечта купить шубу. И это не удивительно, потому, что шуба кроме тепла и уюта дарит владелице положение в обществе, особый статус.

Сегодня ассортимент меховых изделий очень велик и несложно растеряться в этом многообразии. Как выбрать именно такую шубку, как вам нужна? Попробуем разобраться. Прежде всего, покупка шубы это не рядовое событие и нужно отнестись к выбору со всей серьезностью, чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.

Предлагаем вам список основных вопросов, на которые вы должны ответить перед покупкой.

Из какого меха должна быть шуба? Популярными являются шубки из норки, лисицы, бобра. Самыми дорогими и “статусными” считаются шубы из шиншиллы и соболя. Мех опоссума или койота используют для мужской одежды.

Шуба из поперечного меха норки порадует Вас необычным блеском меха, мягкостью и теплом.

Для чего вам нужна шубка? Определитесь, зачем вы покупаете шубу – чтобы согреться холодной зимой или чтобы поразить воображение подружек на светской вечеринке. Ну а купить шубу на Upstar.com.ua можно хоть сейчас! В наличии огромный ассортимент по вполне адекватным ценам.

Какой именно мех вы предпочитаете? Изделия могут быть из стриженого или нестриженого меха, естественного цвета или крашеные.

Какой фасон модный сегодня? За модой на меховые изделия угнаться сложно, ориентируйтесь на свой вкус и стиль. Не забывайте, что классика всегда актуальна.

Как выбрать качественный мех? Мех шубы должен быть глянцевым, гладким, мягким. Проведите рукой против роста шерсти, если волоски выпадаю или ломаются, значит при выделке меха была нарушена технология и такая шуба прослужит вам совсем недолго.

Сколько должна весить хорошая шуба? Она не может быть слишком тяжелой, все таки это натуральный мех. Но и легкой она не должна быть. Слишком легкая шуба это еще один признак того, что была нарушена технология изготовления и такая шуба вас не согреет.

Ну что же, с главными критериями вы уже определились, пора идти в магазин и выбирать. И последний совет: не спешите покупать первую понравившуюся шубку, походите по магазинам, сравните цены и качество. И не забудьте наши советы! Удачной покупки!