Как выбрать шторы и гардины в спальню

Каждому из нас может понадобиться отдохнуть в любое время суток, особенно, если тяжёлый день – это для вас не редкость. В этом случая для вашей спальни лучше всего подойдут шторы, которые не пропускают дневной свет. Это могут быть гардины, снабжённые специальной подкладкой или однослойные шторы, только обязательно из плотной ткани. При покупке штор вам следует проверить, чтобы они не просвечивались.

Отличным решением будут также и жалюзи или рулонная штора. В таком случае вам предоставляется огромный выбор различных декоративных гардин для спальни.

Поговорим о конструкции

Самым оптимальным вариантом являются шторы с тюлем. Они прекрасно справляются с задачей мягко рассеивать дневной свет. При выборе карниза для спальной комнаты вам следует учесть количество слоёв штор и стилистику интерьера вашей спальни.

Для спален в классическом стиле отлично подойдёт деревянный карниз крупными наконечниками какой-либо геометрической формы. Необходимо, чтобы он был с тяжёлыми портьерами, которые перехвачены кистями. Карниз может быть задрапирован сверху классическим ламбрекеном.

Для спален, оформленных в восточном стиле, неплохим решением будет латунный карниз с занавесками из парчи. Можно также установить бамбуковые жалюзи, они довольно неплохо справляются с солнечным светом.

Для спален в современном стиле возможен вариант простых пластиковых карнизов. Здесь шторы могут быть на завязках или на люверсах.

Поговорим о цветовой гамме

Лучше не выбирать ярких цветов гардины в спальной комнате. Такие цвета подойдут для многих комнат, но только не для спальни.

Можно выбирать среди пастельных оттенков, таких, как голубой, персиковый, розовый или бежевый, или тёмные приглушённые цвета, например, фиолетовый, индиго или бордовый. Отличный выбор можно найти на сайте: https://lanita-shtor.com.ua/.

Успокаивающий эффект создадут шторы, если они будут естественного природного цвета, например, зелёного, синего или коричневого.

Самыми актуальными оттенками в этом году являются телесные и пудровые.

Лучше не использовать искусственные ткани для ваших штор, поскольку они могут вызвать аллергию. Приветствуется выбор натурального хлопка, льна, бархата. Возможен также и вариант смесовых штор, но будет лучше, если процентный состав натуральных волокон будет больше.

При выборе штор для вашей спальни можете сочетать более шести разных по рисунку, цвету и фактуре типов текстиля. Постарайтесь, чтобы шторы не сливались со стенами в вашей спальной комнате.

Выбор всегда есть, осталось только подобрать подходящие конкретно вам шторы.