Как выбрать рюкзак для первоклассника

Подготовка к школе уже во всю «кипит» — тетради, ручки, карандаши – все это пригодится юному ученику в его первый год школьной жизни. Но, основной покупкой, как правило, является именно рюкзак, так как с ним ребенок будет проводить большую часть своего времени. Поэтому важно уделить особое внимание выбору школьной сумки, чтобы первокласснику было с ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Если Вам нужен качественный, безопасный и недорогой рюкзак для первоклассника, то найти его можно в магазине по указанному адресу. Там очень много моделей на любой вкус и цвет.

Итак, с чего же начать подбор «кандидатов»? Существуют определенные гигиенические нормы, установленные ортопедами, согласно которым вес рюкзака не должен превышать 800 грамм. Это очень важный момент, поскольку, чем тяжелее будет сама сумка, тем больше будет нагрузка на спину ребенка. А это, ввиду того, что сейчас дети носят с собой, как минимум, несколько учебников, тетрадей и сменную обувь, будет негативно сказываться на осанке и даже может стать причиной возникновения болевых ощущений.

Обратите внимание на ширину лямок – она не должна быть меньше 4 – 6 см, чтобы не натирать ребенку плечи.

Отдавайте предпочтение ранцам, изготовленным из полиэстера и водонепроницаемых тканей – они долго прослужат и будут легко отмываться от грязи, так как ни для кого не секрет, что маленькие дети не отличаются особой бережливостью вещей.

Сеточка на спине и лямках будет огромным плюсом, так как обеспечит нормальную циркуляцию воздуха и будет препятствовать скольжению рюкзака, тем самым ограждая ребенка от дискомфорта и неудобства.

Спинка должна быть жесткой, поскольку с ней маленький ученик будет меньше горбиться и его уж точно не уколют через плотный материал карандаши, ручки и уголки учебников.

Конечно, лучшим вариантом для ребенка будет ортопедический «помощник», так как в таких моделях вся нагрузка распределяется равномерно по спине, тем самым защищая детский позвоночник от чрезмерного напряжения. Ни в коем случае не покупайте сумку «на вырост» — во-первых, большой «баул» вряд ли доживет до 5 класса, а во-вторых, школьнику попросту будет с ним неудобно. И самое главное – внимательно проверьте все замочки и фурнитуру – они должны быть надежно закрепленными и легко открываться.