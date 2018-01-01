Как выбрать пряжу

В первую очередь, нужно пристально ознакомиться с информацией, какая дана на этикетке выбранного мотка с пряжей. Найденная там информация непременно вам поможет выбрать оптимальный вариант. Сразу хотелось бы Вам посоветовать качественную пряжу, которую можно найти на http://aknitting.ru/pryaja_malabrigo_uruguay.

Значительно чаще пряжа для вязания реализовывается в мотках либо клубках. Ну а на этикетке купленого мотка пряжи всегда указана вся необходимая Вам информация: точный производитель, волокнистый состав, общий вес мотка, а также длина, для какого конкретно вида вязания предуготовлена пряжа, и вдобавок рекомендуемый номер крючка и спиц, ну и плотность вязания. Это обязательно следует учитывать при подборке пряжи, по причине того, что для машинной вязки понадобятся совсем другие нитки. Крайне важно: пока не закончите свое изделие полностью, ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте данную этикетку. Даже самой умелой рукодельнице иногда бывает сложно совершенно верно вычислить нужное количество материала. Именно здесь и понадобится этикетка, на какой указан номер пряжи и дана информация партии ниток, и вдобавок номер оттенка.

Как правило пряжа выбирается всегда по цвету, длине и толщине нити, но тут следует обращать свое внимание на ее состав и качество пряжи, конкретно от этого и зависит, легко ли Вам будет вязать с этой пряжей, как долго долго будет носиться изделие, не утратит ли собственный оттенок и форму будущая связанная вещь. Подобрать пряжу, наиболее отвечающую всем вашим требованиям, окажет помощь знание особенностей волокон, которые входят в состав пряжи. Точный волокнистый состав пряжи постоянно указывается на этикетках в % соотношении. Так, для летней одежды лучше всего применять хлопчатобумажные, льняные, а также шелковые волокна либо вискозу. А вот для теплой одежды лучше выбрать акрил и шерсть. Кстати, купить пряжу можно по ссылке: http://aknitting.ru/pryaja_lana_grossa_germaniya.

Проверить, подходит ли Вам пряжа для вязания обычным крючком, весьма легко. Необходимо отмотать длинную нитку, затем сложить её пополам, далее подержать ее в висячем положении. В случае если нить сразу же как-то скрутится — применять её точновам не рекомендуем, а вот в случае если нет, то можете смело вязать. Обратите все свое внимание на то, что любая пряжа должна быть максимально ровной по толщине, достаточно однородной и максимально прочной.