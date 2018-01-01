Как выбрать постельное белье

Для хорошего сна кроме условий, правильного выбора матраса и постельных принадлежностей, большое значение имеет белье. От этого зависит комфортность и эмоциональный настрой спящего человека. Поэтому необходимо правильно выбрать постельное белье недорого и сделать это можно по указанной ссылке.

Какой материал выбрать?

Существует большое количество видов постельного белья. Производители применяют различные технологии, чтобы сделать его более привлекательным, но при выборе следует обращать внимание прежде всего на состав ткани. Для пошива постельного белья используются следующие виды ткани:

— бязь;

— сатин;

— поплин;

— махровая ткань;

— трикотаж.

Белье из бязи чаще всего можно встретить на магазинных полках. Оно достаточно прочное и в состав входит только натуральный хлопок. По цене оно дешевле остальных вариантов, но имеет слегка шероховатую поверхность.

Сатин отличается более гладкой поверхностью, приятной на ощупь. Оно достаточно износоустойчиво и приятно в обращении. Цена на такие комплекты выше, но она компенсируется высоким качеством.

Ткань поплин отличается гладкой структурой. Оно тоньше, чем предыдущие варианты, поэтому нуждается в деликатном уходе. По цене оно немного дороже комплектов из бязи.

Махровую ткань и трикотаж в основном используют для пошива простыней. Очень удобны такие простыни на резинке. Они встречаются из разных видов ткани, но трикотаж лучше всего поддается растяжению.

Размер белья

При выборе очень важно не ошибиться с размером белья. Необходимо учитывать на какое одеяло оно будет надеваться. Существует несколько стандартных размеров:

— односпальное;

— полуторное;

— двухспальное;

— евро.

В соответствии с этими маркировками необходимо выбирать постельные принадлежности.

Какой дизайн белья выбрать

При выборе расцветки и рисунка белья, необходимо руководствоваться личными предпочтениями. Этот выбор скажется на эмоциональном состоянии, поэтому важно, чтобы белье нравилось. Но при этом обязательно следует обращать внимание на состав ткани. Если в ней будет много синтетических волокон, с любым дизайном хорошо выспаться на нем не получится. Кстати, найти недорогое постельное белье хорошего качества можно по ссылке: https://satin.com.ua/linen/viluta/.

Особенно это правило относится с ярким комплектам с фотопечатью. При покупке необходимо удостовериться, что ткань не линяет и в производстве были использованы устойчивые краски. При наличии аллергии, лучше вообще отказаться от многоцветного белья в пользу однотонных комплектов, спокойных тонов из натуральной ткани.

Также с осторожностью стоит выбирать детское белье. При всем разнообразии тканей и рисунков, необходимо удостовериться в качестве и наличие положенных сертификатов. Детям лучше всегда выбирать ткань в составе которой основную часть составляет хлопок.