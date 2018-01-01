Как выбрать портмоне

Кошельки и портмоне созданы, чтобы помочь мужчинам удобно расположить деньги, карточки, визитки, ничего не потерять и иметь все необходимое под рукой. Чтобы купить качественное изделие, потратив минимальную денежную сумму, стоит обратиться в проверенный интернет-магазин.

Основные критерии выбора хорошего портмоне

Мужской кошелек должен гармонично объединять практичность и замечательные эстетические характеристики. Чаще всего при его выборе руководствуются следующими критериями:

формой и размером – на рынке представлены как компактные модели, способные поместиться в кармане брюк или пиджака, так и более крупные изделия, которые смотрятся стильно и солидно;

цветом – чаще всего мужские портмоне представлены в стандартных вариантах: черном и коричневом, однако при желании можно подобрать более интересную модель: бордовую, синюю, серую и пр.;

наличием декоративных элементов – в основном они представлены серебристыми или золотыми накладками в форме названия бренда;

материалом изготовления, от которого будет зависеть внешний вид, способ ухода и долговечность изделия – наиболее удачный вариант представлен покупкой портмоне из натуральной кожи, которое будет смотреться презентабельно и дорого, те, кто желает обойтись чем-то более доступным с финансовой точки зрения, стоит рассмотреть варианты из кожзаменителя;

функциональными особенностями –наиболее удобны в эксплуатации модели, оснащенные не только основным отделением для купюр, а и дополнительными карманами для визиток, карточек, мелочи;

качеством фурнитуры –от надежности замков и молний будет зависеть срок службы всего изделия, она должна быть металлической, а не пластиковой;

способом обработки швов – фирменные изделия никогда не проклеиваются, они аккуратно и ровно прошиты нитками.

Портмоне и кошельки из натуральной кожи, а также модели из кожзаменителя делятся на:

аксессуары для нагрудного кармана;

модели с одним сгибом;

бумажники с двумя сгибами.

Важно, чтобы внешне кошелек подходил в общему стилю его владельца, гармонично дополнял его образ. Стоит отдавать предпочтение изделиям, покрытым водоотталкивающим слоем, ведь никто не застрахован от попадания под ливень без зонта или опрокидывания стакана с водой либо прочими напитками на аксессуар, который в этот момент окажется на столе.

Покупая портмоне на специализированном сайте, можно сэкономить немало личного времени и финансовых средств.

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