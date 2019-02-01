Как выбрать подушку для сна?

Представить сон без подушки просто невозможно. Процесс сна должен быть комфортным и расслабляющим. На это влияет два ключевых фактора – поверхность, на которой спите, и подушка. Поэтому нужно подойти ответственно к ее выбору.

Критерии выбора

В интернет-магазине Postelkino.by большой ассортимент продукции. При выборе постельного изделия необходимо учитывать:

размер;

наполнитель: материал, плотность набивки;

материал чехла;

функциональные особенности модели.

Цена на подушку напрямую зависит от перечисленных параметров. Стоимость изделия из натуральных компонентов будет гораздо выше, чем из искусственных.

Сейчас текстиль может быть любой геометрии и вида. Но стандартными считаются предметы Самая важная составляющая параметр – наполнитель. Выделяют такие его типы:

синтетический;

натуральный.

Плотность набивки содержимого подушки влияет на ваше самочувствие вовремя и после сна. Чем больше плотность, тем изделие толще и жестче.

Чехлы изготавливаются из:

натуральных материалов – перкаль, хлопок, тик, сатин, бязь.

искусственных – микрофарба, поликоттон.

Функциональные особенности постельной продукции – особая форма, конструкция, которые поддерживают во время сна шейный отдел позвоночника. Такие модели называются ортопедическими.

Разновидности

Основное различие подушек касается наполнителя. В интернет-магазине Postelkino.by вы найдете всевозможные его виды. Их особенности следующие:

Гусиный и лебяжий пух:

изготавливаются из мелких перьев водоплавающих птиц;

доля содержания перьев – не более 15%;

мягкие;

быстро восстанавливают форму;

хорошо сохраняют тепло;

мало весят;

воздухопроницаемые;

упругие.

Кашемир:

пропускают воздух;

сохраняют тепло;

создает эффект микромассажа;

гипоалергенный.

Эвкалипт:

дезодорирующие свойства;

экологичность;

износостойкость;

долгий эксплуатационный срок;

впитывает влагу.

Бамбук:

регулирует температуру тела;

на протяжении многих лет остаются свежими;

антимикробные свойства;

высокопрочные;

не боятся машинной стирки даже при 60 градусах;

не накапливается пыль внутри.

Овечья и верблюжья шерсть

Подушка из овечьей шерсти имеет лечебные свойства – смягчает кожу, устраняет отечность, обогащает кислородом кровь. Она также нейтрализует неприятные запахи, предупреждает появление микроорганизмов, обладает терморегуляцией, гигроскопичностью, антистатичностью.

Купить подушку в Минске в Postelkino.by можно недорого. У нас большой выбор текстиля из натуральных материалов.