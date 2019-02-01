Как выбрать подушку для сна?

Представить сон без подушки просто невозможно. Процесс сна должен быть комфортным и расслабляющим. На это влияет два ключевых фактора – поверхность, на которой спите, и подушка. Поэтому нужно подойти ответственно к ее выбору.
Критерии выбора
В интернет-магазине Postelkino.by большой ассортимент продукции. При выборе постельного изделия необходимо учитывать:
- размер;
- наполнитель: материал, плотность набивки;
- материал чехла;
- функциональные особенности модели.
Цена на подушку напрямую зависит от перечисленных параметров. Стоимость изделия из натуральных компонентов будет гораздо выше, чем из искусственных.
Сейчас текстиль может быть любой геометрии и вида. Но стандартными считаются предметы Самая важная составляющая параметр – наполнитель. Выделяют такие его типы:
- синтетический;
- натуральный.
Плотность набивки содержимого подушки влияет на ваше самочувствие вовремя и после сна. Чем больше плотность, тем изделие толще и жестче.
Чехлы изготавливаются из:
- натуральных материалов – перкаль, хлопок, тик, сатин, бязь.
- искусственных – микрофарба, поликоттон.
Функциональные особенности постельной продукции – особая форма, конструкция, которые поддерживают во время сна шейный отдел позвоночника. Такие модели называются ортопедическими.
Разновидности
Основное различие подушек касается наполнителя. В интернет-магазине Postelkino.by вы найдете всевозможные его виды. Их особенности следующие:
Гусиный и лебяжий пух:
- изготавливаются из мелких перьев водоплавающих птиц;
- доля содержания перьев – не более 15%;
- мягкие;
- быстро восстанавливают форму;
- хорошо сохраняют тепло;
- мало весят;
- воздухопроницаемые;
- упругие.
Кашемир:
- пропускают воздух;
- сохраняют тепло;
- создает эффект микромассажа;
- гипоалергенный.
Эвкалипт:
- дезодорирующие свойства;
- экологичность;
- износостойкость;
- долгий эксплуатационный срок;
- впитывает влагу.
Бамбук:
- регулирует температуру тела;
- на протяжении многих лет остаются свежими;
- антимикробные свойства;
- высокопрочные;
- не боятся машинной стирки даже при 60 градусах;
- не накапливается пыль внутри.
Овечья и верблюжья шерсть
Подушка из овечьей шерсти имеет лечебные свойства – смягчает кожу, устраняет отечность, обогащает кислородом кровь. Она также нейтрализует неприятные запахи, предупреждает появление микроорганизмов, обладает терморегуляцией, гигроскопичностью, антистатичностью.
Купить подушку в Минске в Postelkino.by можно недорого. У нас большой выбор текстиля из натуральных материалов.