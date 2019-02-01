04 Март

Как выбрать подушку для сна?

Представить сон без подушки просто невозможно. Процесс сна должен быть комфортным и расслабляющим. На это влияет два ключевых фактора – поверхность, на которой спите, и подушка. Поэтому нужно подойти ответственно к ее выбору.

Критерии выбора

В интернет-магазине Postelkino.by большой ассортимент продукции. При выборе постельного изделия необходимо учитывать:

  • размер;
  • наполнитель: материал, плотность набивки;
  • материал чехла;
  • функциональные особенности модели.

Цена на подушку напрямую зависит от перечисленных параметров. Стоимость изделия из натуральных компонентов будет гораздо выше, чем из искусственных.

Сейчас текстиль может быть любой геометрии и вида. Но стандартными считаются предметы Самая важная составляющая параметр – наполнитель. Выделяют такие его типы:

  • синтетический;
  • натуральный.

Плотность набивки содержимого подушки влияет на ваше самочувствие вовремя и после сна. Чем больше плотность, тем изделие толще и жестче.

Чехлы изготавливаются из:

  • натуральных материалов – перкаль, хлопок, тик, сатин, бязь.
  • искусственных – микрофарба, поликоттон.

Функциональные особенности постельной продукции – особая форма, конструкция, которые поддерживают во время сна шейный отдел позвоночника. Такие модели называются ортопедическими.

Разновидности

Основное различие подушек касается наполнителя. В интернет-магазине Postelkino.by вы найдете всевозможные его виды. Их особенности следующие:

Гусиный и лебяжий пух:

  • изготавливаются из мелких перьев водоплавающих птиц;
  • доля содержания перьев – не более 15%;
  • мягкие;
  • быстро восстанавливают форму;
  • хорошо сохраняют тепло;
  • мало весят;
  • воздухопроницаемые;
  • упругие.

Кашемир:

  • пропускают воздух;
  • сохраняют тепло;
  • создает эффект микромассажа;
  • гипоалергенный.

Эвкалипт:

  • дезодорирующие свойства;
  • экологичность;
  • износостойкость;
  • долгий эксплуатационный срок;
  • впитывает влагу.

Бамбук:

  • регулирует температуру тела;
  • на протяжении многих лет остаются свежими;
  • антимикробные свойства;
  • высокопрочные;
  • не боятся машинной стирки даже при 60 градусах;
  • не накапливается пыль внутри.

Овечья и верблюжья шерсть

Подушка из овечьей шерсти имеет лечебные свойства – смягчает кожу, устраняет отечность, обогащает кислородом кровь. Она также нейтрализует неприятные запахи, предупреждает появление микроорганизмов, обладает терморегуляцией, гигроскопичностью, антистатичностью.

Купить подушку в Минске в Postelkino.by можно недорого. У нас большой выбор текстиля из натуральных материалов.

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