Как выбрать плед

Практически в каждом доме есть такая уютная и комфортная вещь как плед. Он жизненно необходим человеку после сложного трудового дня. Как приятно погрузится в удобное кресло или диван и завернуться в пушистый мягкий плед.

Плед очень часто путают с покрывалом, хотя между ними есть существенная разница. При этом определяется оно условно. Плед — это и покрывало и одеяло. Его можно использовать в качестве украшения или укрывания. Покрывало же используется только для того, чтобы покрыть диван или кресло. Кстати, широкий выбор покрывал и пледов можно найти тут. В наличии огромный ассортимент товара на любого потребителя. Я там присмотрела себе удобный чехол на трехместный диван, который просто идеально впишется в мой интерьер комнаты. И самый главный плюс — это цена, которая гораздо дешевле европейских аналогов.

Встречаются также дорожные, целковые и каминные варианты пледа. Сегодня большинство производителей заинтересованы в выпуске пледов. Они отходят от стандартных критериев выбора материала. Теперь кроме шерсти предлагаются различные ткани. Это велюр, бархат, мех, акрил, искусственный или натуральный шелк и многое другое.

Основной критерий при выборе пледа остается чувство, которое испытывает человек при его использовании. Например, натуральный шерстяной плед достаточно гигиеничен и для него подойдет только сухая чистка. Антистатическим и антимикробным по праву считается плед из акрила. Такой плед отлично подойдет для ребенка, потому как его очень легко постирать в случае необходимости. Можете подобрать плед в соответствии со стилем интерьера.

Отлично будет смотреться плед, если по цветковой гамме он будет гармонировать со шторами, подушками и скатертью. С другой стороны, выбор такого аксессуара в интерьере должен всецело основываться на ваши предпочтения.