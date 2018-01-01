Как выбрать модную женскую сумку

Выбор сумочки для женщин зачастую становится серьезной проблемой. Ведь сумочка – это наше второе «Я», визитная карточка личного, неповторимого стиля. Такая маленькая и, в тоже время, многофункциональная вещь выдает свою хозяйку с головой.

Но, увы, можно констатировать такой невеселый факт, что с выбором сумочек дела у женщин обстоят не лучшим образом. Куда лучше мы с вами умеем выбирать себе одежду. Проблема в том, что в нашем гардеробе помещается столько разнообразных вещей, а сумочек не так уж и много, и они, к тому же, должны быть универсальными — такими, с которыми и на работу удобно побежать, и в магазин сходить, и в кино не стыдно выйти. Зайдя в интернет-магазин сумок с принтами можно выбрать стильную, качественную вещь на любой вкус.

Что бы нам не говорили правила этикета о том, что дамскую сумочку не стоит набивать до такой степени, что бы не застегивалась молния, но мы все равно продолжаем уверять сами себя, что сумочка просто создана для того, чтобы там помещалась куча всевозможных вещей (иначе просто не бывает).

К сожалению, часто случается, что мы, выбирая сумочку, не задумываемся над тем, будет ли она гармонировать с нашим внешним обликом. Поэтому, советую на несколько минут погрузиться в мир моды и научиться быть для себя любимой хорошим стилистом.

Выбираем сумочку по фигуре

И так, выбирать сумочку надо, прежде всего, исключительно под свой тип фигуры. Если вы относитесь к такому типу как «яблочко» (узкие бедра и такие же плечи, талия не выделяется), то ваш оптимальный вариант – сумка с ручками средней длины, которую можно носить на согнутой руке или на локте. Таким способом вы сможете избежать ненужных акцентов на талии. Также остановите свой выбор на сумочках с большими накладными карманами и декоративными украшениями – стильно и практично.

Ваш тип фигуры «груша» (узкие плечи, тонкая талия и широкие бедра) – вот и отлично! Советую подобрать конусообразную сумочку с ручками средней длинны. Украшения и декоративные вставки должны размещаться сверху, в районе молнии.Чтобы не привлекать внимание к широким бедрам, носите сумочку на плече.

Если ваш тип фигуры «песочные часы» (тонкая талия и примерно одинаковый объем бедер и груди) — выберите себе небольшую сумочку на длинном ремешке. Оптимальный вариант будет в том случае, если она прямоугольной формы и немного шире у основания, чем возле молнии. Вы также можете смело носить сумочку на плече, разместив ее по диагонали через все тело.

Советы по выбору женской сумки

И еще несколько советов. Сейчас в моде всевозможные клатчи. Так вот, девушкам с пышными формами не стоит покупать миниатюрные сумочки — они визуально прибавляют своей хозяйке лишние килограммы. Также внимательно следует выбирать сумки совсем миниатюрным девушкам, не стоит покупать большие сумки-мешки и другие объемные и широкие сумки, они визуально уменьшат ваш рост за счет громоздких аксессуаров и вставок.

Так что не забывайте, сумочка – важнейшая часть вашего гардероба. Отнеситесь к покупке очень серьезно и вы увидите, что даже самые яркие модницы будут оборачиваться вам в след!