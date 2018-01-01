Как выбрать лучший набор для суши и роллов

Во-первых, это очень вкусное блюдо, во-вторых, здоровое, особенно, если приготовлено самостоятельно, а в-третьих просто красивое. И, конечно, суши выглядят еще привлекательнее, если вы, подаете их в специальном наборе, включающем множество пластин, мисок и других блюд. Если вы хотите приготовить суши в домашних условиях, вам нужно знать, на какие критерии нужно ориентироваться, выбирая ваш собственный набор для суши и роллов.

В первую очередь, определитесь, сколько человек вы хотите накормить при помощи этого набора для суши. Ведь маленький семейный обед значительно отличается по своим потребностям от большой вечеринки, для которой, несомненно, потребуется набор для суши соответствующего размера. Данная статья рассматривает набор, который может быть предназначен приблизительно для компании из пяти человек.



Большинство вариантов наборов для суши и роллов содержат плоские или почти плоские пластины, чаще всего квадратные или прямоугольные. Эти квадратные блюда можно использовать в качестве отдельных тарелок для каждого человека, принимающего участие в обеде, или они могут использоваться в качестве блюда содержащего отдельный вид суши или роллов. Таким образом, наш набор суши должен включать в себя пять тарелок для компании из пяти человек. Наряду с квадратными тарелками,набор для суши и роллов может включать в себя декоративную миску, в которую можно положить зеленые соевые бобы эдамаме. Используйте эту миску в качестве главной центральной части сервировки стола так, чтобы каждый участник мог отведать эти бобы.

Набор для суши должен также включать специальные соусницы для соевого соуса. Это маленькие прямоугольные емкости, со специальными заглублениями, так, чтобы каждый отдельный участник обеда мог отлить немного соевого соуса в свою собственную тарелку. Для компании из пяти человек, набор для суши должен включать пять подобных соусниц. Многие наборы для суши также включают многоразовые палочки для еды, пластмассовые или керамические, бамбуковые или же из любого другого дерева. У каждого посетителя должны быть собственные палочки для еды; а кроме того дополнительные палочки, на случай, если одна пара потерялась, была повреждена или, например, упала и загрязнилась.



Поскольку японский обед зачастую включает в себя традиционный суп мисо, набор для суши и роллов может содержать суповые тарелки, которые соответствуют по дизайну пластинам для суши. Такие наборы должны содержать и особые столовые ложки, уникальная форма, которых значительно отличается от привычных европейских ложек. Если вы не планируете подавать суп мисо, суповые тарелки можно использовать в качестве мисок для риса, или даже мисок для зеленых бобов эдамаме. Другой необязательный, но довольно полезный предмет, который может содержать ваш набор для суши, это бутылочка для саке и чашки к ней. Саке довольно часто подают к суши, и эти декоративные бутылочки должны соответствовать дизайну остального набора для суши и роллов.

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Если вы собираетесь готовить суши самостоятельно, убедитесь в том, что ваш набор содержит специальную бамбуковую циновку для приготовления суши. Это тонкие бамбуковые планки, плотно связанные вместе, так, сто получается циновка, которая используется для скатки роллов суши в правильную форму. Таким образом эта непростая работа существенно облегчается.