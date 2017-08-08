Выбор кроссовок для туризма и активного отдыха

Для занятий спортом, походов и другого активного отдыха необходимо выбирать кроссовки, отвечающие особым требованиям. Индивидуальные предпочтения у всех разные, поэтому человек должен выбрать кроссовки, исходя из своих параметров и функции, которую они будут выполнять.

Для повседневных занятий спортом желательно выбрать универсальные кроссовки, оснащенные твердой прорезиненной подошвой. Обычно такая обувь имеет специальные амортизационные полоски, наполненные воздухом, находящиеся в пяточной области кроссовок. Высота стандартных кроссовок должна быть небольшой – ниже щиколоток. Внутри кроссовки сетчатые, что обеспечивает хорошую вентиляцию ногам. Подошва должна быть рельефной или ребристой, чтобы не скользила по поверхности. Большой выбор мужских кроссовок можно найти на сайте Fankyshop.net по весьма адекватным ценам.

Любителям пеших прогулок и туризма, необходимы треккинговые кроссовкам. Какие выбрать кроссовки купить – зависит от поставленный целей. Для походов в районах с высокой влажностью нужно использовать кроссовки с мембранной тканью, а летом – с сетчатой прокладкой, позволяющей «дышать» ногам. Кроссовки должны быть с хорошими амортизационными качествами и иметь высокую шнуровку, обхватывающая щиколотку, которая идеально держит ботинок на ноге, он не болтается, не натирает и фиксирует голеностоп. Это позволит свести к минимуму вывихи и различные растяжения. Кроссовки для путешествий должны иметь прочную подошву, оснащенную протекторами в виде маленьких шипов, для хорошего сцепления с дорогой.