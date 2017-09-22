Как выбрать корм для собак?!

Собаки по своей природе являются хищниками. Употребляя в пищу мелких животных, собаки получают в пищу не только их мясо, а еще и все их внутренние органы, кости вместе со всеми минеральными веществами. Исходя из этого, можно сделать выводы, что самый полезный корм для собак должен содержать именно такой состав.

Все хорошие корма для собак должны состоять из: – Главный критерий это- мясо. Именно из мяса должен состоять корм, найти который можно по ссылке: http://nutram.com.ua/catalog/dogs. Обязательно необходимо прочитать на упаковке из какого вида мяса сделан корм. – Злаки и овощи. – Большое кол-во витаминов.

Корм не должен содержать: -Некачественные виды белка. – Хим. Консерванты – Ненужные наполнители, например: ореховая скорлупа, и многое другое. Обычно это указывает на то, то производители поскупились на действительно нужные ингредиенты.

Самые известны вида кормов для собак это Хилс, Педигри, Роял Канин. Однако даже опытные кинологи не могут однозначно сказать, какой же корм на самом деле является лучшим. Эти вида кормов для собак являются достаточно высокого качества, поэтому здесь каждый владелец четвероного друга должен сам для себя решить, какой корм выбрать. Не опытным владельцам можно посоветоваться с опытным ветеринаром или обратиться в клуб, где был приобретен щенок, и проконсультироваться по поводу кормления собаки.

При выборе корма так же не малое внимание необходимо обращать на его цену. Не стоит экономить на корме для своей собаки, потому что лишь здоровая и правильно подобранная пища залог долголетия и здоровья Вашего четвероного друга.