Как выбрать духи

Как же выбрать духи, ведь аромат может многое сказать о человеке. Дорогие духи – это не только статус. Запах может повлиять на судьбу человека. На прилавках магазинов бесконечное количество разных флакончиков с удивительными ароматами. Но выбирать духи нужно внимательно, ведь не качественные или просто не подходящие Вам духи могут вызвать головную боль.

Можете не обращать внимания на состав духов, который написан на упаковке. Это просто смесь разных химических элементов для тех, кто их производит. А для нас это чувства, желания, настроение.

Существует огромное количество запахов, вот самые популярные:

Свежий аромат – ассоциируется с ранним утром, прохладой, расой;

Фруктовые запахи – ароматы фруктов и ягод;

Цветочные ароматы – запахи цветущих полей и лугов;

Восточные ароматы – терпкие и сладкие;

Пряные запахи – ароматы пряностей;

Древесные ароматы – запахи разных видов деревьев.

Не стоит забывать, что родина духов – Франция. Также созданием приятных ароматов занимались в Древнем Египте. Клеопатра любила разные цветочные ароматы, поэтому египтяне старались ей всячески угодить.

В двадцатом веке духи стали набирать большую популярность из-за дешевого химического состава. А в нашем, двадцать первом веке, люди снова возвращаются к натуральным составляющим духов. Известно многим, что мужчинам не нравятся резкие запахи. Запах должен быть нежным и мягким. Например, фруктовые и цветочные ароматы.

В качестве духов можно использовать эфирные масла. Кстати, купить духи оптом можно по ссылке: https://duhiopt.com.ua/ .

Запах ванили особенно в почете. Ваниль ассоциируется с молодостью и красотой. Аромат кокоса или шоколада имеет такое же свойство. Запах имбиря способен привлечь мужчин.

Духи состоят из трех частей: верхние ноты, сердце и базовые ноты аромата. Идеальные духи те, каждая часть которых идеально подходит их обладательнице. Ошибочно выбирать духи, понюхав их один раз. Лучше брызнуть немного на тело и походить с ними какое-то время.

Духи нужно выбирать утром. Утром обоняние лучше.



Если собираетесь идти за покупкой духов, лучше не пользоваться дезодорантами с запахом.

Подумайте заранее о запахе духов. Молодым девушка больше подойдут свежие или цветочные ароматы. Цитрусовые подойдут активным людям. Восточные ароматы для женщин – загадок. Разные вариации цветочных запахов подойдут девушкам мечтательницам.