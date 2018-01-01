Как возбудить мужчину – практические советы

На самом деле, каждая женщина знает, как постоянно держать в тонусе любимого мужчину. Просто современная цивилизация накладывает определенные ограничения, в некоторых ситуациях женщина может выглядеть, скажем, вульгарно. И правила приличия, некие внутренние комплексы и запреты мешают дамам. Ну а для мужчин рекомендуем проверенное временем средство – конский возбудитель, найти которое можно по ссылке: konskij-vozbuditel.ru. Самое главное, что это стимулятор, который не вызывает привыкания!

Женская инициатива

Так, например, женская инициатива – поведение женщины, когда она первая демонстрирует, что «не против», чрезвычайно возбуждает мужчин. Кроме того, нередко мужчины и женщины настроены на спонтанный секс, но, опять же, не всегда можно справиться с некими запретами. Впрочем, если преодолеть мифические «нет», секс будет просто отменным.

Женское желание – вот что магически действует на всех мужчин. Если они чувствуют, что их хотят, они начинают неосознанно хотеть также.

Если говорить о практике – шепот, трение – вот два безотказных возбудителя для мужчины. Если вы будете в танце, скажем, немного тереться о партнера, и при этом что-то шепнете ему на ухо – сработает безотказно. Разумно после такого тесного контакта отстранится, так как горячее/холодное, лед/пламя возбуждает ничуть не меньше. А еще, многие мужчины заводятся от того, что можно видеть, но никак нельзя потрогать.

Кстати, если женщина возбуждена, от нее пахнет по-особенному, и на этот запах мужчины реагируют безотказно. А в качестве дополнительного стимула можно использовать прозрачные блузки, «случайно» расстегнувшиеся пуговицы и так далее.

В одежде стоит помнить одно – небольшая обнаженность и недосказанность – всегда возбуждают. А потому шифоновое платье всегда выгоднее, чем полностью обнаженная натура. Впрочем, все зависит от ситуации. Не стоит забывать, что каждая женщина, как и каждый мужчина – это индивидуальность. И нет двух одинаковых ситуаций – импровизация и раскованность – лучшие советчики в деле обольщения.