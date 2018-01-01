Как водить машину под дождем?

Многие водители считают, что вождение автомобиля по мокрому асфальту практически неотличимо от движения по сухому асфальту. Однако статистика показывает с точностью до наоборот — количество аварий в дождливую погоду подскакивает в 2,5 раза, а загруженность дорог увеличивается примерно на 30%. Это ясно показывает, что в мокрой дороге есть что-то особенное.

Наступление дождя — самое опасное

Первые 10 минут дождя — самые опасные для водителей. Затем на дороге остаются остатки масла, бензина, сажи и пыли. Когда они смешиваются с водой, она становится довольно скользкой — почти как лед. Через 10 минут дождь смывает асфальт и становится не таким скользким, поэтому водителям необходимо быть очень осторожными, особенно в этот период.

Увеличьте дистанцию минимум в 2 раза

Первое правило после дождя — увеличивать расстояние до идущего впереди автомобиля. Оптимальное расстояние в 2 раза больше, чем при нормальных дорожных условиях, так как это дает больше времени на реакцию. К тому же на мокрой дороге тормозной путь как минимум вдвое больше.

Остерегайтесь аквапланирования

Вначале снизьте скорость, как только пойдет дождь. Если вы ехали со скоростью 110 км / ч, снизьте ее до 90. Если ваша скорость была 70 км / ч, снизьте ее до 50. Это даст вам больше времени для реагирования в случае опасности.

Кроме того, высок риск аквапланирования при движении по мокрому асфальту. Это происходит, когда шина автомобиля не может отводить воду, и под ней образуется водяной карман. Он буквально поднимает машину, и тяга пропадает. В этом случае останавливать или крутить руль совершенно бесполезно.

Единственное, что помогает — это естественное снижение скорости. Рулевое колесо необходимо держать крепко, не поворачивать и снимать ногу с педали акселератора. Если вы снизите скорость в начале дождя, вы значительно снизите риск аквапланирования.

Включите фары вместо дневных ходовых огней

Убедитесь, что включены фары, а не только дневные ходовые огни. Таким образом, вас будут видеть не только водители, идущие против вас, но и те, кто находится позади вас, так как габариты также будут светиться. Также включите задние противотуманные фары, так как в сильный дождь габаритов можно не заметить. Посмотрите на машины впереди и, если вы плохо их видите, включите противотуманные фары. Если обзорность хорошая, оставьте только размеры.

Проверьте дворники

Дворники очень важны во время дождя, поэтому об их состоянии нужно позаботиться заранее. Если вдруг снова идет дождь, а вы еще не сделали этого, и они сами плохо убираются, остановитесь под навесом или деревом. Перед продолжением протрите щетку стеклоочистителя чистой или влажной тканью.

Дело в том, что много грязи с дороги налипает на асфальт, дворники и окна. Соответственно, это снижает эффект от их работы, поэтому обратите на них особое внимание.

Не стоит недооценивать состояние шин

Всегда проверяйте состояние шин, на которых вы едете. Если они изношены наполовину, их хват также наполовину меньше. Поэтому протекторы удаляют вдвое меньше воды и, соответственно, в сильный дождь летние шины опасны. Риск аквапланирования выше, поэтому просто сбавьте скорость. Лучше опоздать туда, куда ты собираешься, чем не попасть вообще.

Выключите круиз-контроль

Если вы путешествуете под дождем, лучше вообще не использовать круиз-контроль — ни стандартный, ни адаптивный. Эти системы часто делают ошибки из-за капель дождя и поэтому не понимают, например, когда следует снизить скорость.