Как вести себя за столом

В одном учебнике этикета есть правила поведения за столом в дружеской компании.

Постепенно я выработал для таких случаев свои собственные правила, которыми и хочу поделиться с вами. Надеюсь, вы будете благодарны мне за них.

Если, например, ваши соседи слева разговаривают, совершенно не обращая внимания на вас, можете тихонько укусить одного из них. Смею вас уверить, он тут же забудет, о чем говорил и обратит на вас самое пристальное внимание. Если же соседи выглядят неаппетитно, можете забрать себе их тарелки и рюмки. Это тоже весьма эффективное средство.

Чтобы хозяйка дома не подумала, не дай бог, что вам скучно, попробуйте жонглировать ножом, вилкой и ложкой. Если раньше вы никогда ничем за столом не жонглировали и три предмета сразу для вас многовато, начните с ножа. Через секунду все гости будут завороженно следить за летающим над их головами блестящим предметом.

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Если вы уже не молоды и жонглировать даже одним предметом слишком сложно для вас, можете развлекаться, устраивая какие-нибудь пирамиды. Например, воткните вилку в дичь, на вилку наденьте стакан, попробуйте поставить на стакан тарелку с супом. Раньше или позже пирамида разумеется, рухнет, и вы снова окажетесь центрам внимания гостей, особенно тех, на кого выльете суп.

Есть и другие способы развлекаться. Можете, например, тихонько соскользнуть под стол и поползти под ним. Если кто-нибудь из дам снял под столом чересчур тесные туфли, вы тихонько спрячьте их и потом будете покатываться со смеха, глядя, как багровеют лица ваших соседок, когда они судорожно пытаются нащупать ногами исчезнувшие туфли.

Можно также начать тихонько рычать под столом. Держу пари, что вы услышите много интересных реплик, например: «Дик, как ты думаешь, это рычит пес или это бурчат животы у голодных гостей?»

Но лучше всего, коль скоро вы уже залезли под стол, (продолжать ползти и вылезти на свет божий из- под другого конца стола. И по-английски, то есть не прощаясь, уйти домой. Думается, это самый лучший способ хорошо повеселиться самому и повеселить других.