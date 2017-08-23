Как весело провести выходные

В случае если у вас есть желание чтобы выходные прошли увлекательно, то придется перебороть желание сидеть возле компьютера или дома в целом. Лучше найти интересное занятие, чем скучать весь день без дела. Пообещайте себе, раз и навсегда, что отныне все выходные дни вы будете проводить увлекательно и продуктивно. Жизнь летит настолько незаметно, что вы просто не успеваете прожить ее так, как хотели бы. Замените свое безделье на что-то более полезное: отправьтесь в другой город, посетите достопримечательности или просто прогуляйтесь в парке. Благодаря этим дням вы познакомитесь с новыми людьми, узнаете много интересных вещей, а также обзаведетесь новыми темами для общения со своими близкими и знакомыми.

Выходные со своей второй половинкой

Женщины по своей натуре очень романтичные создания, а мужчины, наоборот, не всегда жаждут романтики и больше предпочитают обыденное времяпровождение. И, порой, как только девушка намекает своему мужчине о проведении романтического вечера, она может столкнуться в ответ с непониманием с его стороны. Поэтому действовать необходимо иначе.

Перед выходными подумайте, чем вы будете заниматься в предстоящие дни, желательно, чтобы это носило романтический характер. Утро выходного дня начните с завтрака в постель. Вашему мужчине это должно непременно понравиться. Затем полежите рядом с ним на одной кровати, посмотрите романтичный, но в тоже время очень интересный и увлекательный фильм. При просмотре можете сделать любимому человеку массаж. После фильма вы можете пригласить его в ванну, наполненную эфирными маслами, лепестками роз и пеной. Ванную комнату можете украсить свечами, приготовьте бокалы с шампанским и включите приятную музыку. Несомненно, ваш мужчина будет удивлен вашему сюрпризу, но он обязательно останется этим доволен. Не забывайте периодически устраивать подобные дни. Правда, желательно, чтобы план мероприятий был разнообразным. Такие выходные помогут вам расслабиться, зарядиться новой энергией и забыть на время суетливые рабочие дней.

Как интересно провести выходные?

1. Посетите выставки, музеи, а также концерты и театры.

2. Пообщайтесь с людьми на интересных форумах.

3. Отправьтесь на природу: в лес, на дачу, в парк, в поход.

4. Посетите другой город для знакомства с ним и с его достопримечательностями.

5. Отправьтесь на фотосессию или сами устройте день фотосъемок.

6. Сходите в гости к тем, с кем давно не встречались.

7. Отправьтесь в бассейн или сходите в спортзал.

8. Почитайте интересную книгу.

9. Посетите кинотеатр Формула кино на Кутузовском. Там лучшее место отдыха для всей семьи!

10. Посетите храм или мечеть.

11. Отправьтесь в путешествие по интересным местам вашего города.

12. Сходите на аттракционы.

13. Походите по магазинам, приобретите новую вещь или одежду.

14. Примите участие в лотерее или в конкурсе.

15. Сходите в ресторан, в котором вы еще не были.

Выходные с детьми

Выходные с детьми должны пройти очень весело, задорно и зажигательно. Дети очень любят играть в новые игры, принимать участие в различных соревнованиях. Организуйте конкурсы, придумайте интересные подарки для победителей. Если вы всей семье отправились на пикник, устройте конкурс жонглеров картошкой. Конечно, это не простое занятие, но зато очень увлекательное. Собравшись большой компанией, организуйте семейные соревнования, игры: смешной телефон, третий лишний, ассоциации.

Интересно проведете время, если отправитесь с детьми на экскурсию. Также можете сами во время прогулки рассказывать малышам про насекомых, про деревья, про животных и птиц. Наверняка, из их уст на вас посыпится куча вопросов. Можете устроить для них конкурс «Кто лучше слепит из пластилина зайца».

Если вы любите прогулки, выберитесь с детьми в парк, где дети смогут незабываемо провести время за рисованием мелками на асфальте. Они настолько увлекутся процессом, что вы сможете в это время заняться своим интересным делом. Приучайте детей любить природу и животных. Для этого вы можете вместе с ребенком покормить голубей, бездомного кота и т.д.

Любите экспериментировать, придумывайте новые интересные занятия не только для себя, но и для семьи и близких вам людей!