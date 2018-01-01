Как украсить дом к свадьбе?

В момент, когда двое влюблённых людей решают связать свою жизнь узами брака, начинается огромное количество хлопот, падающих на плечи молодожёнов, их родственников и друзей. Пока невеста будет выбирать себе свадебное платье, украшения и прическу, её подружки могут помочь с украшением дома. Празднично украшенный дом, станет очень приятным сюрпризом для новобрачных. Жениху будет намного приятнее забрать свою будущую жену — принцессу не просто из квартиры, а из дома, похожего на великолепный замок.

Перед тем, как приступить к украшению квартиры необходимо украсить подъезд. Для этого потребуется маскировка некоторых неприятных нюансов, в виде неприглядных стен и т. д. С этим отлично справится накрахмаленная марля, разукрашенная множеством ярких рисунков и сердечек, сделанных из цветной бумаги и фольги. Закрепить их поможет двусторонний скотч. Так же идеальным украшением для подъезда станут разные по цвету и размеру воздушные шары, в которые можно поместить листочки бумаги с пожеланиями брачующимся. Кстати, оформление шарами киев можно заказать по указанной ссылке.

Следующим шагом будет украшение входа в наш волшебный замок, то есть входной двери. Дверь можно завесить красивой тканью, на которую крепятся различные плакаты, панно из цветов или просто крепится ёлочная гирлянда. В прихожей сооружается карта, показывающая всю жизнь жениха и невесты (с помощью фотографий) до их встречи и после, В центре такого плаката идеально будет смотреться фотография их первого поцелуя. Пространство между фотографиями разрисовывается сердечками и цветами.

Всё пространство квартиры можно украсить с помощью красочных воздушных шариков. Сегодня в магазинах продаётся огромное количество самых разнообразных шаров, которые будут превосходно смотреться в любой из комнат. Наличие разноцветных шаров, благодаря их объемному и красочному виду, является самым идеальным украшением для любого праздника. Из них можно соорудить кольца или роскошные сердечки, которыми можно украсить стены комнат. В несколько шариков насыпаются конфетти, после чего их надувают. В нужный момент шары лопаются над головами молодожёнов, и на них обрушивается блестящий дождь.

Ещё один наиболее простой, но не менее эффектный по красоте способ украшения дома — это наполнение множества шаров водородом или гелием, что бы они свободно парили по всей площади квартиры, а так же подъезда. Но не стоит ограничиваться только одними шарами. Ничто не может заменить красоту и великолепие живых цветов. Цветы уже не одно тысячелетие применяются на свадьбах, как украшение и роскошный элемент декора. Их нужно поставить в большие вазы, а те в свою очередь расставить по углам всех имеющихся комнат, чтобы они не затрудняли движение. Цветочными лепестками усыпается дорога жениха к невесте, а так же дорога молодых до их брачного ложа. Для свадебного украшения подойдут цветы белого и розового цвета, символизирующие невинность невесты и акцентирующие внимание на особой торжественности праздника.

Прекрасный вариант — когда оформление цветами будет гармонично сочетаться со свадебным букетом невесты и бутоньеркой жениха. Не все цветы на свадьбе попадают в вазу с водой. Поэтому основным требованием к цветам, украшающим квартиру, является их способность, как можно дольше не осыпаться. К наиболее подходящим для этого цветам относятся: розы, хризантемы, каллы и гвоздики. В летнее время подойдут и такие цветы, как тюльпаны, астры, пионы, гладиолусы и даже обыкновенные полевые ромашки. Живые цветы разбавляются зеленью — веточками папоротника, листьями монстеры и туей. Чтобы букеты выглядели более оригинально их можно дополнить всевозможными перьями, стразами, шишками и любыми другими материалами. Отличным украшением станут композиции из цветов со свечками, атласными ленточками и бантиками.