Как удалить пятна с одежды

Пятна на одежде появляются очень неожиданно и ты никак не вспомнишь откуда оно и чем умудрилась поставить, это о своей одежде, а что говорить об одежде ребенка или мужа, тут вообще нет слов. Пятна портят нашу любимую одежду и всегда это получается как-то неожиданно. Вот вам несколько советов как избавиться от них. Если пятно получилось от травы то с ним легко справится нашатырный спирт, его можно найти в каждой аптеке. Действуем так: разводим нашатырь в теплой воде в пропорциях одна ложка нашатырного спирта на один литр воды. Подержите вещь в этом растворе какое-то время и смело стирайте пятна вы больше не увидите.

Ну а если ничего не помогло, то можно заказать чистку платьев по ссылке: http://eko-maks.ru/chistka-platiev.html. Там справятся с любыми пятнами!

Всем ненавистная жвачка сколько вещей испорчено ей. Вам кажется что от ее нельзя оттереть, как бы не так, вам поможет бензин стоит только осторожно потереть им пятно. Можно вещь с жвачкой заморозить. Положите испорченную вещь в морозилку на три часа, затем достаньте и очистите. Сейчас очень популярна услуга организация свадеб, ей пользуются многие люди. Винные пятно или пятна от соков можно очистить солью или лимонным уксусом. Жирные пятна можно попробовать вывести то же солью или попробовать нашатырным спиртом, для этого разведите нашатырь в горячей воде в пропорциях один к одному. Можно попробовать оттереть пятно уксусом прямо перед стиркой. Труднее всего оттираются следы от помады и мороженного вам сможет помочь только бензин. Ну, а если вы измазались масленой краской, то нужно стойко проститься с вещью так-как вам не поможет ни одна химчистка.