Как стирать и гладить рубашки женские из Иваново

Рубашки женские из Иваново и правильный уход за ними

Такой предмет одежды, как рубашки женские из Иваново относят к базе гардероба современной девушки. Это универсальная вещь, которую надевают как для повседневного использования, так и для формирования деловых образов. Рекомендуется внимательно изучить все правила по уходу за рубашками. Ознакомимся с основными рекомендациями по стирке, сушке, глажке рубашек.

Информация о стирке

Можно найти рекомендации по стирке в стиральной машинке, но большинство из них потеряли актуальность:

Использование крахмала. Раньше сорочки, особенно мужские, крахмалили, чтобы носить их несколько дней. Сегодня у человека есть возможность ежедневной смены одежды, необходимость отпала. В Европе перестали использовать крахмал уже в середине 60-х годов прошлого столетия;

Стирка рубашек в наволочке. Длительное время бытовало мнение, что при машинной стирке материал быстро изнашивается – данная мера нужна была для дополнительной защиты. На самом деле в этой мере нет необходимости – качественную рубашку достаточно вывернуть наизнанку и стирать ее в течение 2-3 лет, прежде чем появятся признаки износа.

Единственная проблема, с которой сталкиваются и сегодня – «вымывание» цвета. Перед стиркой внимательно изучите рекомендации на этикетке от производителя по режиму, температуре, подбору порошка. Для цветных изделий лучше всего использовать специализированные средства, которые сохраняют яркость.

Еще один важный момент в этом вопросе – производитель вещи. Сотрудничайте только с надежными компаниями (например, с фабриками из Иваново), в качестве продукции которых можно быть уверенным.

Сведения о сушке

Рубашка – специфическая модель одежды, при сушке которой необходимо помнить о сохранении формы. Рекомендуется сушить одежду на вешалках, на спинке стула или разложенной горизонтально. В этом случае сохранится не только форма одежды, также вы сможете потратить минимум усилий при глажке, потому что вещи будут без складок.

Совет: не рекомендуется отжим изделий на высоких оборотах. Если конкретных рекомендаций не указывает производитель, лучше отдать предпочтение щадящему режиму с малыми оборотами.

Рекомендации по глажке утюгом

Эксперты советуют приступать к глажке ткани, когда она чуть влажная. В этом случае не потребуются усилия, и за короткое время вы получите оптимальный результат. Если подобной возможности нет, лучше дополнительно увлажнить рубашку из бутылочки-пульверизатора. Используется обычная вода комнатной температуры. Чтобы распределить влагу по ткани равномерно, уложите изделие на 20-30 минут в обычный полиэтиленовый пакет.

При глажке используйте следующий алгоритм:

Начинать с рукавов. Для этого их нужно выровнять и гладить от середины к краям, что поможет избежать даже незначительных загибов. Можно использовать специальную маленькую доску. Отдельное внимание уделите манжетам;

Проглаживание спинки. Для этого изделие натягивается на доску изнанкой вниз. Край гладильной доски должен идти параллельно боковому шву. Прогладьте рубашку не только с изнаночной, но и с лицевой стороны;

При глажке полочек обходите пуговицы – пластик или пластмасса могут быть повреждены под воздействием высокой температуры;

Воротник гладят от углов, чтобы на внешней стороне не осталось загибов. Складку ворота дополнительно не проглаживают, достаточно вставить в нее жесткую вставку.

Храните изделия после глажки на вешалках в шкафах