Как спастись от микробов – 5 советов: сильный напор воды, бумажные полотенца…

Исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины доказали, что обширные колонии фекальных бактерии присутствуют на руках у 26% людей.

А теперь скажите: сколько рук вы пожимаете за день? Держитесь ли за поручень в общественном транспорте? А как часто вы достаете смартфон, сидя в туалете?

Да, на ваших руках уже куча фекальных бактерий, звучит гадко, но это факт.

Пора что-то менять, сейчас разберемся, как от них избавиться и сделать мир чуточку чище.

Мыло и сильный напор воды

«Помыв руки с мылом, можно сократить показатель диарейных инфекций до 42%» Рон Катлер (доктор Университета королевы Марии).

Мыло не убивает бактерии, оно только вытягивает их из пор кожи. А вода их смывает, поэтому важен большой напор, так больше микробов слетят в водосток.

Лучше использовать жидкое мыло, оно обволакивает всю поверхность ладони и благодаря диспенсеру защищено от заражения.

Кстати, надпись: «антибактериальное» не капли не повышает способность мыла убивать бактерии, это просто рекламный трюк.

Бумажные полотенца

Некоторая часть микроорганизмов сможет удержаться и под самым сильным напором, но не волнуйтесь, их добьет полотенце. Трение снимает верхние частички кожи, а с ними и всех микробов.

Только пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами и сразу же их выбрасывайте. Достаточно пару раз протереть руки одним полотенцем, чтобы оно превратилось в успешную и активно развивающуюся колонию бактерий.

Теплая вода, а не горячая

Мы все очень занятые люди и настраивать температуру воды нам некогда. Просто открываем красный кран и стараемся успеть помыться, пока не стало слишком горячо. Знакомо? А ведь горячая вода смывает с кожи защитный слой жира, теперь бактериям еще легче прилипнуть к вашим ручкам.

Потратьте пару секунд и сделайте воду теплой, чтобы не тратить пару недель на болезнь.

Телефон в кармане

На каждом шестом телефоне присутствуют следы фекалий!

Давайте признаемся, время от времени мы все достаем смартфон в туалете. Тщательно вымоем руки после всех процедур, но кто станет мыть телефон?

Одни бактерии притягивают другие и вместе развиваются в колонии. Так создается среда благоприятная для роста болезнетворных микробов, потом вы подносите телефон ко рту, чтобы поговорить. Ну, а дальше вы знаете: градусники, врачи, таблетки, постельный режим.

Здесь нет никаких исключений, так делать не нужно и точка! Оставляйте гаджеты за пределами ванной комнаты или хотя бы в кармане.

Старые губки, тряпочки, грязные ватные палочки – это целые планеты, густонаселенные микроорганизмами. Если все это валяется у вашей раковины, уже никакой иммунитет не спасет.

Небольшое ведерко и проблема решена. Главное его почаще опустошать и промывать раз в неделю.

Просто выполняйте эти рекомендации, и мир станет более чистым и безопасным местом, а вы будете реже болеть и возможно даже немного подрастете.

Те, кто с детства регулярно пользуются мылом и водой вырастают на 1,5 см выше всех грязнуль. Это происходит благодаря сокращению влияния микробов и паразитов на детей в раннем возрасте (по данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины).