Как создать свой собственный, уникальный гардероб?

Создаем стильный и универсальный гардероб

Чувство стиля — один из самых ценных подарков судьбы для любой девушки. По важности он способен соперничать с такими дарами, как есть и не толстеть, или иметь густые волосы. Собрать свой стильный гардероб — настоящее искусство, которым со временем овладевает каждая женщина. Если хотите ускорить этот процесс, читайте нашу статью!

Мы начинаемся с родины, а гардероб — с базы

Банально, но честно. Чтобы сражать наповал подруг своими образами, нужно запастись стартовым «капиталом» — собрать базу на любой жизненный случай. Это вещи, которые легко комбинируются друг с другом и не требуют титанических потуг фантазии. Нет, они не обязательно скучные. К ним можно применить эпитет «универсальные». К базовым вещам относятся такие, как:

Джинсы. Можете выбирать любые, отталкиваясь от образа жизни и своего персонального стиля. Если вы придерживаетесь женственного утонченного, можно выбрать обычные зауженные джинсы с высокой посадкой или модные — расклешенные. Для более дерзкого амплуа в качестве базы подойдут рваные бойфренды. Поискать идеальную пару можно, например, в каталоге «Страдивариуса» с ценами.

Юбка по фигуре. Еще несколько лет назад этот элемент едва ли мог считаться универсальным, но сегодня все изменилось. Носить юбку можно и с лодочками, и с кедами, и с лоферами или грубыми ботинками. Дополнять рубашкой, футболкой, классической водолазкой, джемпером и т.д.

Платье. Если вы рок-принцесса, выбирайте модели с грубыми элеметами — клепками, цепочками или даже с шипами. А для девушек, стремящихся подчеркнуть свою нежность и изящность, подойдут аккуратные трапециевидные платья с воротничком. Выглядят они очень стильно и изысканно. Разные модели есть в каталоге одежды Pimkie.

Свитер. Неотъемлемая часть гардероба. В нем тепло, уютно и красиво. Свитера крупной вязки с объемными воротниками или аккуратные с высоким горлом и узором-косичкой, с принтами и без, насыщенных цветов или пастельных оттенков — выбирайте то, что вам по вкусу. Ошибиться практически нереально.

Кожаная куртка. Например, обожаемая всеми косуха, которая остается в тренде долгие годы. Можете выбрать обычную черную или обратить внимание на нестандартные оттенки. Она здорово сочетается абсолютно со всем. Универсальность в квадрате!

Пиджак. Он должен сидеть идеально в любом виде — с закатанными или спущенными рукавами, застегнутый и нараспашку, на тонкую блузку или плотную водолазку. Выбрать хороший пиджак легко, но найти именно «свой» — немного сложнее. С этим пунктом придется немного постараться, зато потом покупка будет радовать вас снова и снова.

Теперь вы знаете, как всегда выглядеть стильно и элегантно. Добавив к базовым вещам немного яркости в виде оригинальных аксессуаров или обуви, вы точно не останетесь незамеченной. Мы желаем вам удачи и красивых «луков».