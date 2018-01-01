Как создается элитный парфюм?

Сегодня элитные духи от производителей самых известных брендов можно приобрести практически в любом бутике. А рекламу парфюмерии от таких производителей, как BOSS, ARMANI, CHANEL, сегодня можно увидеть не только по телевизору, в журналах, но и на афишах, билбордах, бигбордах.

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При покупке духов с такими громкими названиями надо учитывать тот факт, что фирм-производителей с одноименными названиями просто не существует. А название духов являются всего лишь воспроизведением названия брендовых и всем известных домов мод. Мужские и женские ароматы выпускаются на специальных заводах, работающих под логотипом модных домов. Как правило, заводы-изготовители духов находятся в Германии, Франции и Швейцарии. Наибольшей популярностью пользуются следующие парфюмерные фабрики: Haarmann & Reimer, Ltd Drom Fragrances International, International Flavors and Fragrances, Floressence, Dragoco и другие. Их заказчиками выступают известные брендовые модные дома, по заказу которых заводы производят различные ароматические масла. Затем продукцию поставляют заказчикам в виде концентрата.

После получения заказа весь персонал фабрики начинает работать над созданием необходимого аромата. После его создания происходит отгрузка и доставка заказчику парфюмерной продукции. Отпускаются духи дешево: всего лишь пять – десять евро за один литр. После получения своего заказа, дом моды отправляет данный аромат на фабрики, которые занимаются разбавлением ароматических композиций до нужной консистенции и разливают духи по флаконам. Такие фабрики находятся практически во всех странах мира. После упаковки продукция отправляется непосредственно в места продаж. И после всех этих процедур цена за флакон парфюмерной продукции объемом в 100 миллилитров достигает суммы от 100 евро и выше.

Разница в ценах объясняется очень просто. Во-первых, несмотря на брендовое название, продукция все равно нуждается в рекламе. Реклама должна пройти во многих странах мира, чтобы новый мужской парфюм, к примеру, был у всех на слуху. А это требует очень больших финансовых затрат. Так, например, ролик продолжительностью в 30 секунд на телевидении обойдется компании в 150 тысяч евро, а чтобы провести полноценную раскрутку названия духов понадобится не менее пятидесяти миллионов долларов. В результате, столь высокая стоимость парфюмерной продукции является методом, с помощью которого фирмы покрывают свои расходы, потраченные на рекламу.