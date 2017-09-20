Как сделать стильные сережки

Из лета мы возвращаемся с полными карманами морских сувениров: красивых камешков, стеклышек, ракушек. Зачастую все это пылится на блюдечках в шкафу-стенке, а к следующей поездке на море выбрасывается. Этим драгоценностям, иначе и назвать их нельзя, можно найти более подходящее применение! Мы уже не раз предлагали интересные решения для морской бижутерии. Эти сережки – новинка последнего сезона. Они и зимой скрасят твою жизнь! Ну а если Вам нужны оригинальные серьги Chanel оптом, то приобрести их можно по ссылке: http://avivabutik.com.ua/catalog/sergi/brend/chanel.

Для сережек с морскими камешками понадобится: серьги-колечки или серьги с английским замком, маленькие камешки, стеклышки необычной формы или стеклянные бусины. Кроме этого, понадобится дрель и сверла по стеклу.

Мастерим стильные серьги:

1.Подбери детали будущего украшения: сережки-колечки пусть будут разного диаметра. Одна серьга может быть круглой, а вторая – с декоративной насечкой, с узором. Камешки, в идеале одной цветовой гаммы и похожей формы, могут отличаться по размеру. Подумай, как бы тебе хотелось: камешки могут совсем не подходить по фактуре друг к другу и к серьгам или, наоборот, хорошо с ними сочетаться.

2.Для начала просверли в отобранных камешках или бусинах отверстия тонкими сверлами. Отверстий может быть одно или два. Если ты работаешь с бижутерией в первый раз, рекомендуем обратиться за помощью в ювелирную мастерскую!

3.Продень серьги через отверстия в камешках. Поэкспериментируй, меняя положение камешек. Сережки готовы!

Стильный совет: в качестве основы для сережек используй серебряные или золотые колечки, чтобы не повредить ушам. Стильно смотрятся колечки разного диаметра, на которых и камешки примерно одной формы, но разного размера. На этом фоне хорошо «зазвучат» не только самоцветы, но и простая мелкая галька с морского берега и даже обкатанные водой стеклышки.