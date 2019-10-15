Как сделать кожу сияющей: современные косметологические процедуры

Красивая кожа — это гордость женщины, поскольку для ухода за ней нужно приложить немало усилий и вести здоровый образ жизни. Словом, хорошенько постараться. Если на коже возникают косметологические дефекты или ей требуется омоложение, наилучшим образом подойдет шлифовка лица лазером.

Что дает лазерная шлифовка и какие проблемы решает

На сегодняшний день эта процедура является той самой прогрессивной технологией, которая позволяет женщинам дольше оставаться молодыми. Суть ее заключается в том, что старые поврежденные клетки, являющиеся основной причиной состаривания, удаляются, а это стимулирует выработку коллагена, возвращающего эпидермису упругость и красоту.

Проблемы, которые решает такая процедура, носят как косметологический, так и эстетический характер. С ее помощью убираются мимические морщины, как мелкие, так и глубокие, а также шлифуются рубцы, шрамы и удаляется пигментация.

В современной косметологии такое воздействие относится к категории наиболее безопасных в области омоложения и удаления рубцов, она дает максимальный эффект и минимальный риск осложнений. Практически такой же популярностью у посетительниц косметологических клиник пользуется только чистка лица ультразвуком.

Ультразвуковая чистка: преимущества процедуры и ее польза для кожи

основана она на воздействии на кожный слой звуковых волн, которые очищают эпидермис и делают его сияющим. Чтобы усилить воздействие аппаратного метода и подготовить кожу к воздействию высоких частот, ее предварительно очищают, наносят специальные увлажняющие средства и делают легкий массаж.

Благодаря такому способу воздействия, как чистка кожи ультразвуком, она полностью избавляется не только от загрязнений, но и от микроорганизмов и бактерий, которые проникают в верхние слои дермы. Процедура эффективно восстанавливает работу сальных желез и убирает отечность, а также способствует восстановлению общего кожного тонуса.

Приятными «побочными эффектами» такого воздействия является избавление от мелких морщинок и веснушек. И, конечно, удаляются ороговевшие кожные чешуйки, что дает возможность коже дышать.

Существует несколько разновидностей ультразвуковой чистки, так что перед ее проведением требуется небольшая консультация косметолога, который выберет самый подходящий для конкретного типа дермы и разновидности проблемы вариант. Процедура полностью противопоказана беременным.