Как сделать из бумаги бумажные цветы

Лучший подарок тот, который сделан своими руками. Скоро у нас праздник весны и этот мастер-класс будет как раз кстати. Но мы будем делать не просто букет из цветов, а букеты с конфетами внутри – двойное удовольствие. Кстати, другие варианты цветов из бумаги можно найти по ссылке: podelkibumaga.ru/tsvetu-iz-bymagi

Конфеты можно брать на свой вкус, но главное, чтобы они по форме были как цветок.

Что нам нужно:

пустая коробка от конфет;

шоколадные конфеты;

гофрированная бумага;

лента в тон бумаги;

проволока средней толщины;

скотч или нитки;

линейка и ножницы;

клеевый пистолет.

Последовательность выполнения работы такая:

Сразу нарезаем длинные полоски из бумаги. Если мы делаем 5 цветков, то нам нужно 5 длинных лент (примерно по 50 см и 2 см в ширину). Также нарезаем 5 прямоугольников из бумаги светлее оттенка (у меня была салатовая) примерно по 5 см в длину и 4см в высоту. Еще нужно нарезать 2 полосы из зеленой бумаги (50*2 см).

На проволоку нужно наклеить конфетки при помощи пистолета (кстати, незаменимая вещь для тех, кто часто делает поделки). Только не прокалывайте саму конфету, поскольку клей токсичный. Если нет пистолета – можете присоединить конфетки скотчем.

Теперь нужно сделать внутренность цветка. Для этого возьмите салатовую бумагу и сделайте по сему краю волнистость. Такой волнистый край нужно сделать и на всех остальных заготовках.

Затем сделайте пальцами как бы углубление для конфетки (гофрированная бумага это позволяет сделать).

Лепесточки делаем из белых полос. Каждый отрезок бумаги нужно разделить на три равных части по длине – это будут лепестки (как на фото).

Затем определите середину и скрутите ее на 360 градусов.

Каждую полоску нужно согнуть пополам и также пальцами сделать углубление для конфетки.

Затем осталось только собрать наш конфетки, а точнее обмотать их бумагой и зафиксировать.

Важно сделать плавный переход от лепестков к цветку.

Теперь собирайте в букет или выкладывайте композицию так, как позволит ваша фантазия.

Теперь осталось сделать листочки. Для этого из зеленых полосочек нужно вырезать листочки с острыми кончиками.

Для нашей композиции нужна будет тейп-лента (она очень липкая). С ее помощью мы отматывает проволоку и захватываем немного бутоны.

Если не найдете такую коробку – можете сделать композицию на шоколадке или просто собрать цветы в букет.

Другое изображение можно найти по указанной ссылке.