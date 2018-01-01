Как сделать чтоб гель-лак носился дольше?

Купить гель-лак и довериться профессионалам

Современной женщине необходимо везде успевать: делать свою работу, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и оставаться красивой и привлекательной. Современная индустрия красоты не стоит на месте, в этой области появляются все новые и новые разработки, которые помогают современным женщинам и мужчинам выглядеть всегда на все сто. Одним из таких новшеств стала технология по уходу за ногтями, разработанная Джессикой Вартухян .

История Jessica (Джессика) System

В 1969 году Джессика открыла в Лос-Анджелесе первую клинику по уходу за ногтями. Были разработаны специальные методики по лечению ногтевых пластин некоторые из которых применяются и по сей день. Клиентами Jessica Nail Clinic являются, в основном , голливудские знаменитости такие как Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер. New York Times назвали Джессику «First Lady of nails».

Ноу-хау в системе ухода за ногтями от Jessica System

В этой системе впервые был применен профессиональный подход к ногтевым пластинам. Ногти имеют разную структуру, равно как кожа и волосы. Они бывают нормальными, сухими, ломкими и поврежденными. Поэтому специалисты сначала тщательно исследуют ногти клиента и разрабатывают индивидуальную программу по уходу и лечению ногтей, а потом уже подбирают качественные гель-лаки.

Все процедуры по уходу и лечению ногтей производятся с помощью уникальных препаратов. Мастера, работающие по такой системе, обязательно проходят обучение под руководством специалистов Jessica Nail Clinic и являются обладателями сертификатов, подтверждающих, что они обучены «культивированию» ногтей по системе Jessica System.

Чтобы гель-лак носился дольше нужно сделать следующее:

ломкие ногти нужно сначала восстановить, а потом уже наносит гель-лак

базовое средство должно полностью впитаться в саму пластину ногтя

после нанесения гель-лака нужно избегать высоких либо крайне низких температур (баня, сауна, мытье рук в холодной воде)

мыть посуду и контактировать с бытовой химией только в перчатках

вовремя проводить коррекцию

Больше, чем маникюр

Процедуры по уходу и лечению ногтей по Jessica System нельзя назвать обычным маникюром или педикюром. Это целый комплекс, включающий в себя элементы спа-маникюра или педикюра, а также европейские, классические и аппаратные методы.

Определив тип и состояние Ваших ногтей, специалист предложит Вам исправить мелкие поломки ногтевой пластины, а сломанный ноготь можно восстановить с помощью уникального метода от Jessica System-прикрепление к ногтевой пластине натурального трансплантата. Ваш новый ноготь будет смотреться настолько естественно, что Вы сами не сможете отличить, где была граница излома.

Затем после нанесения специального средства Ваши руки помещают в термо- варежки, которые, в отличие от обычных согревающих, проходят несколько циклов по комфортному нагреванию и охлаждению, что способствует повышению обмена веществ и улучшает питание кожи рук. Благодаря этому методу происходит профилактика таких неприятных заболеваний как артрит, и улучшается состояние кутикулы.

Специалисты в салоне предпочитают не делать обрезной маникюр, так как залог красивых рук и ногтей- это правильный уход за кутикулой. Использование инструментов из металла может навредить ногтю, поэтому мастера используют мягкую хлопчатобумажную ткань для работы с кутикулой.

Далее в обязательном порядке производится массаж рук с использованием лечебной косметики.

Следующий этап- нанесение базового слоя Jessica, который выравнивает поверхность ногтевой пластины. Затем мастер наносит выбранный лак для ногтей. Многообразие палитры гель-лаков удивит даже самых взыскательных клиентов. Профессиональное средство для закрепления маникюра защитит Ваши ногти надежно и бережно.

Стоит упомянуть еще и о технологии нанесения лака, который можно подобрать на сайте frenchnails.ru. Ноготь прокрашивается по всей границе, захватывая торец. Это способствует защите ногтевой пластины от внешних воздействий, снижает вероятность появления микротрещин и способствует устойчивости лака.

Используя профессиональные средства по уходу за руками и ногтями, а также качественные компоненты, Ваши руки всегда будут ухоженными и красивыми и выглядеть так, как будто Вы только что вышли из салона.

По материалам сайта frenchnails.ru.