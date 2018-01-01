24 Апр

Как самостоятельно сделать фоторамку из картона

При нынешнем разнообразии различных материалов для поделок, можно самим сделать рамку, например, из картона. Сложность и оригинальность такой рамки будет зависеть только от полета вашей фантазии. Нужно лишь приложить небольшие усилия. А еще лучше, привлечь к этому занятию своего ребенка, и сделать веселую детскую фоторамку из картона. Таким образом вы совместите полезное с приятным. Ну а если у Вас просто нет времени на такое рукоделие, то декоративные рамки для фото можно приобрести по указанной ссылке.

Вам понадобятся:

– цветной картон, цветная бумага;- ножницы, канцелярский нож;- клей;- линейка и карандаш.

Размер вашей рамки будет зависеть от размера фотографии, которая будет впоследствии помещена в эту рамку.

Выберите лист цветного картона соответствующего размера и необходимого цвета. Для фотографии размером 10х15 см можете использовать лист картона формата А4.

Начертите с изнаночной стороны картона окно для вашей фотографии необходимого размера. В зависимости от желаемого результата, это окно может иметь различную фигуру (прямоугольник, овал, ровные или волнистые края и т.п.). Сопоставьте границы окна под фотографию с самим фото. Не будут ли края окна закрывать изображения на данной фотографии.

Вырежьте окно для фотографии, используя при этом острый канцелярский нож и линейку. Тогда края окна получатся ровными, без «рваных» зазубрин. Если нет возможности вырезать окно с ровными краями, то можно по линейке загнуть края на изнаночную сторону. При помощи клея зафиксировать их в таком положении.

Для основы рамки для фото можно использовать лист картона формата А3. Разместите подготовленную рамку с окном для фото на листе основы фоторамки. Начертите окно для фото необходимого размера. Аналогичным способом вырежьте это окно.

Приклейте верхнюю часть рамки на подготовленный лист основы. С внутренней стороны приклейте лист бумаги формата А4 (с вырезанным предварительно окном для фото). Этот лист с одной стороны зафиксирует загнутые вовнутрь края окна для фото (при использовании этого способа формирования края). И с другой стороны, сложенный пополам лист бумаги будет выполнять роль кармана для размещения фотографии.

Вырежьте из цветной бумаги фигурки — аппликации. Украсьте ими лицевую сторону рамки. Если в процессе работы возникли какие-нибудь дефекты (например, углы окна для фото не получились ровными), то их можно спрятать этими аппликациями.

Сложите пополам и склейте лист картона (основы фоторамки) таким образом, чтобы остался свободный доступ к конверту для фото. Сделайте петлю, с помощью которой рамку можно разместить на стене. Или приклейте картонную ножку, чтобы рамку можно было ставить на стол.

Если вы хорошо рисуете, то вместо аппликаций рамку можно украсить рисунками.

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