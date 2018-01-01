Как решиться на окончательный разрыв отношений?

Ну как так можно хотеть расстаться с человеком и при этом оставаться вместе? Многие подумают, что это просто блажь. Но, это достаточно часто встречающаяся практика в современном мире. Двое людей, кажется, любят друг друга, и все у них хорошо, но вместе они быть почему-то не могут. И вроде бы уже давно вместе, но скандалы происходят все чаще, перемирие быстро заканчивается и все доходит до расставания. Но что-то тянет и люди сходятся обратно.

В первую очередь, нужно решить с партнером из-за чего так происходит. Сесть и обсудить всю сложившуюся ситуацию. Почему происходят ссоры, какова причина размолвок, и, главное, – почему нет возможности разбежаться в разные стороны и не терзать друг друга?

Возможно, ответы на эти вопросы будет легко найти. Скорее всего, причиной постоянных расставаний будет одна и та же причина – один из партнеров охладевает к другому. Что делать, если человек сначала отказывается от отношений по причине отсутствия удовлетворенности от них, а потом сам возвращает их? В этом случае нужно либо стараться придать отношениям новый виток и шагнуть вперед вместе, либо разойтись раз и навсегда, не жалея о прошлом. Это бывает очень непросто сделать, всегда есть надежда на то, что в этот раз все изменится и будет совершенно не так, как в предыдущий, но, к сожалению, этого не случается в 99% случаев. Нужно суметь сдержать себя в руках и не пойти на поводу у эмоций, закрыть дверь к прошлым отношениям и идти в светлое будущее. Это будет самый правильный и безопасный вариант развития событий.

Следует понимать, что такие отношения не принесут счастья никому. Один постоянно будет верить в самое лучшее, а второй уставать и уходить раз за разом. Если не остановиться вовремя, может быть уже поздно. Ну а чтобы хоть как-то развеяться, можно зайти на сайт знакомств во Владивостоке по ссылке: http://lovexi.ru.

Два любящих человека помогают друг другу развиваться и совершенствоваться. В первую очередь, близкие отношения это полное доверие к партнеру. Но о каком доверии может идти речь, если один прерывает отношения из-за нежелания больше проводить вместе время. Со временем это посеет неуверенность в себе, мнительность, комплексы. Отношения будут разрушать личность, а не обогащать ее. Поэтому лучше разорвать связь сразу же, как придет понимание того, что она исчерпала себя полностью. Иначе есть риск создать друг другу кучу психологических проблем и слабых мест в плане любви и отношений.

Но и не стоить корить себя за любовь и эти отношения. Это опыт. Неважно, положительный он или не очень. Важно в следующий раз быть мудрее и дальновидней при выборе спутника жизни.