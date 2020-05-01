Как развестись быстро и без хлопот

Развод в обязательном порядке подлежит внесения определенной записи с государственной документации с последующей отметкой в государственном реестре актов гражданского состояния. Конечно же, для того чтобы расторгнуть брак, существует несколько способов, каждый из которых подходит лишь для определенного обстоятельства.

В первом случае приходится говорить о получении развода через ЗАГС. Это возможно в том случае, если у супругов нет общих малолетних детей, а также при их обоюдном желании развестись. При этом следует отметить, что иногда один из супругов по определенным причинам не может явиться в органы бракосочетания для составления заявления. Поэтому ему нужно в обязательном порядке заранее составить доверенность на второго супруга, которая позволит подать заявление в одностороннем порядке.

Конечно же, более распространенной ситуацией считается получение развода через судебные органы. А все потому, что в большинстве случаев у пары имеются малолетние дети, а также множество вопросов, которые можно разрешить лишь в стенах суда. При этом следует понимать, что обращение в суд требует обязательного оформления искового заявления, образец которого можно найти тут. Все дело в том, что это официальный документ, который в обязательном порядке должен составляться с полным соблюдением установленных требований и норм. Только лишь в этом случае он будет принят на рассмотрение с первого раза, что в свою очередь существенно ускорит сам бракоразводный процесс. При этом существуют определенные исключения, при которых супруги на протяжении определенного времени вообще не могут развестись. В частности, это касается беременности жены, а также возраст ребенка до 1 годика.

Достаточно часто совместно с расторжением брака супруги решают и другие вопросы. Причем наиболее распространенным из них считается раздел совместно нажитого имущества. Конечно же, для того чтобы достичь получения желаемого результата, рекомендуется вооружиться поддержкой опытного юриста по семейным делам.

На самом деле иногда супруги не могут мирным путем поделить имущество. А все потому, что попросту не знают, какое из них действительно подлежит разделу, а какое нет. Именно поэтому важно запомнить, что при расторжении брака можно претендовать лишь на ту долю имущества, которое было приобретено в период брака. Также разделу подлежат различные денежные средства, независимо от того, каким именно образом они выплачиваются.

А вот по все имущество, которое одна из сторон получила в наследство, а также предметы личного пользования.

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