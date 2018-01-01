Как разгладить куртку кожзам

Кожзаменитель – это материал, который менее эластичный, чем натуральная кожа, поэтому на нем довольно часто остаются различные следы от сгибов. Конечно же, напрашивается желание приложить сразу утюг, но как правильно погладить куртку из “нежного” кожзаменителя, которую можно выбрать выбрать тут, без неприятных последствий для нее? Именно об это мы и поговорим.

Как необходимо гладить кожзам

Самый несложный вариант решения этой проблемы – ожидание. Всегда можно просто подождать некоторое время, пока под действием своего собственного веса и в следствии последующего расправления, этот материал примет ровный вид. Но это через чур долгий способ, исходя из этого вместо него применют аккуратную глажку. Но тут нужно придерживаться строгих правил.

- Правило номер один – ни при каких обстоятельствах не гладить кожзаменитель куртки с лицевой стороны. Изделие из кожзама нужно непременно вывернуть наизнанку и лишь позже использовать теплый утюг. Это важно!

– Температурный режим подбирают самый низкий, ну а режим подачи горячего пара полностью отключают, потому, что горячий пар сможет повредить куртку.

– Пар используют лишь на определенном расстоянии от самой подкладки, в случае если замятое место ну просто никак не желает разглаживаться.

– Действие паром должно быть краткосрочным, а поверхность утюга при этом не должна контактировать с поверхностью кожзама. Ну а для этого применяют пару слоев марли либо же просто держат сам утюг на расстоянии примерно 10 см.

- Утюгом возможно разгладить лишь куртку из кожзаменителя, который сшит на базе трикотажа либо хлопковой ткани – именно это и есть всем известный дерматин либо более современная на сегодняшний день винилискожа. Кстати, выбрать современную куртку можно на сайте по ссылке: https://stella-shop.com.ua/category/zhenskaya-odezhda/.

Дабы прекрасно погладить помятые рукава, нужно использовать особые насадки на самой гладильной доске.

Стоит отметить, что в некоторых моделях они могут отсутствоватьт, исходя из этого прибегают к небольшой хитрости. Обязательно берем толстое махровое полотенце и сворачиваем его либо скатывают в длину, дабы вышел плотный валик. Полученный валик задвигают в рукав и лишь затем гладят. Только нужно не забыть вывернуть рукав, как и всю остальную куртку.