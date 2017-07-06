v>
Главная » Популярное » Как провести отпуск

Как провести отпуск

6 Июль 2017
Категория: Популярное

Наступило долгожданное лето, сезон отпусков и каникул. Каждая семья строит планы: отправиться ли на дачу, к друзьям или провести семейный отдых https://lovisohotoy.ru/ с пользой. Многие начинают откладывать средства загодя, мечтая холодными зимними вечерами о южном море, солнце и песочке, где можно беззаботно валяться, ни о чем не думая. Другие планируют покорять новые вершины, осваивать экстремальные виды спорта, типа альпинизма или дайвинга. Но все одинаково хотят провести время в кругу семьи, получить приятные впечатления и хорошенько отдохнуть.

На даче

В это время года за городом благодать. Можно купаться в речке, ходить в лес за ягодами и грибами, наслаждаться тишиной и покоем в гамаке с любимой книжкой, петь под гитару песни у костра. Такой отдых хорошо расслабляет, помогает отвлечься от суеты и шума больших городов, способствует умиротворению и приведению в порядок мыслей и чувств. Прогулки по лесным тропинкам, плавание в водоеме, езда на велосипеде, волейбол на полянке с друзьями станут прекрасным развлечением и помогут приобрести хорошую спортивную форму. Однако у такого времяпрепровождения есть и свои недостатки. Если вы отправитесь на дачу с детьми, то при отсутствии компании сверстников они могут быстро заскучать.

Организованный отдых

Провести лето не только интересно, но и с пользой позволит путешествие. Можно выбрать любую туристическую базу, в зависимости от ваших предпочтений. Многие из них предлагают сплав по реке, скалолазание, пешие прогулки, рыбалку и т. д. Вы будете заниматься любимым делом или научитесь тому, что давно хотелось, но не хватало времени. Одновременно вам предложат различные познавательные экскурсии, возможность посмотреть новые места, узнать что-то необычное об окружающем мире, прикоснуться к природным и историческим сокровищам страны. Во время организованного отдыха не нужно заботиться о питании и быте, это делает отпуск намного комфортнее.

Что бы вы ни выбрали, пусть ваше лето будет ярким, теплым и подарит массу позитива и приятных впечатлений.


Хотите оставить комментарий к статье Как провести отпуск?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Как провести отпуск
  • Домохозяйка – это тоже профессия
  • Как выбрать вечернее платье
  • Что такое альгинатные маски
  • Меховая шапка к шубе – моветон или стильная тенденция?

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Ягода Годжи: ее саженцы made in italy – 67 Растения против веснушек Итальянские каникулы – 2 День смеха: История праздника и его организация для детей. made in italy – 4 Тайм – менеджмент расслабления. Отдых и дети Подушка с фотоснимком — отличный сюрприз Уборка дома перед приёмом гостей



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!