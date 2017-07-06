Как провести отпуск

Наступило долгожданное лето, сезон отпусков и каникул. Каждая семья строит планы: отправиться ли на дачу, к друзьям или провести семейный отдых https://lovisohotoy.ru/ с пользой. Многие начинают откладывать средства загодя, мечтая холодными зимними вечерами о южном море, солнце и песочке, где можно беззаботно валяться, ни о чем не думая. Другие планируют покорять новые вершины, осваивать экстремальные виды спорта, типа альпинизма или дайвинга. Но все одинаково хотят провести время в кругу семьи, получить приятные впечатления и хорошенько отдохнуть.

На даче

В это время года за городом благодать. Можно купаться в речке, ходить в лес за ягодами и грибами, наслаждаться тишиной и покоем в гамаке с любимой книжкой, петь под гитару песни у костра. Такой отдых хорошо расслабляет, помогает отвлечься от суеты и шума больших городов, способствует умиротворению и приведению в порядок мыслей и чувств. Прогулки по лесным тропинкам, плавание в водоеме, езда на велосипеде, волейбол на полянке с друзьями станут прекрасным развлечением и помогут приобрести хорошую спортивную форму. Однако у такого времяпрепровождения есть и свои недостатки. Если вы отправитесь на дачу с детьми, то при отсутствии компании сверстников они могут быстро заскучать.

Организованный отдых

Провести лето не только интересно, но и с пользой позволит путешествие. Можно выбрать любую туристическую базу, в зависимости от ваших предпочтений. Многие из них предлагают сплав по реке, скалолазание, пешие прогулки, рыбалку и т. д. Вы будете заниматься любимым делом или научитесь тому, что давно хотелось, но не хватало времени. Одновременно вам предложат различные познавательные экскурсии, возможность посмотреть новые места, узнать что-то необычное об окружающем мире, прикоснуться к природным и историческим сокровищам страны. Во время организованного отдыха не нужно заботиться о питании и быте, это делает отпуск намного комфортнее.

Что бы вы ни выбрали, пусть ваше лето будет ярким, теплым и подарит массу позитива и приятных впечатлений.